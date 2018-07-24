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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Temmuz 2018 10:58

Yeni Joker filmine usta isim

Joaquin Phoenix’li Joker filminden gündem yaratan haberler gelmeye devam ediyor.


Hali hazırda Jared Leto’nun Joker karakterini canlandırdığı filmin çekimleri dolu dizgin devam ederken geçtiğimiz aylarda bir dedikodu ortaya atılmıştı. Dedikodular hızla hayata geçmeye başlamıştı ve ilk haber sinema dünyasına bomba gibi düşmüştü. İlk olarak You Were Never Really Here (Hiçbir zaman Burada Değildin), Irrational Man (Mantıksız Adam) ve Her gibi filmlerde boy gösteren, 3 kez Oscar ödülünün kıyısından dönen Joaquin Phoenix’in ikonik karakter Joker’i canlandıracağı haberi gelmişti.


Sıradaki haber ise sinemaseverlerin heyecanını bir kat daha arttıracak cinsten. Gelen bilgilere göre yapımcılar yeni Joker filminin kadrosuna katmak için usta aktör Robert De Niro ile görüşmelere başlamış. Eylül ayında çekimlerine başlanması planlanan yeni Joker filminde, yapımcı olarak adı geçen Martin Scorsese’nin projeden çekildiği de gelen haberler arasında.


55 milyon dolarlık bütçeyle çekilecek olan filmin vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor. Yeni Joker Joaquin Phoenix haberimiz için TIKLAYINIZ!


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