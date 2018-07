Yeni Joker Joaquin Phoenix

You Were Never Really Here (Hiçbir zaman Burada Değildin), Irrational Man (Mantıksız Adam) ve Her gibi filmlerde boy gösteren, 3 kez Oscar ödülünün kıyısından dönen Joaquin Phoenix bu sefer hayranlarının karşısına Batman’in ezeli rakibi Joker olarak çıkmaya hazırlanıyor.

1980’lerin Gotham City’sinde geçecek olan filmin yönetmen koltuğunda The Hangover (Felekten Bir Gece) serisine imza atan Todd Phillips oturacak. 55 milyon dolarlık bütçeyle çekilecek olan filmin yapımcısı ise deneyimli yönetmen Martin Scorsese. Grafik romanThe Killing Joke'tan uyarlanacak olan filmde Joker’i; şakalarına gülünmeyen ve fakirlikle mücadele eden bir komedyenden, başına gelen talihsiz olaylar sonucu delirerek Gotham’da terör estiren Joker’e dönüşümünü izleyeceğiz.

Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger ve Jared Leto gibi isimlerle beyazperdede hayat bulan Joker’in Joaquin Phoenix ile bambaşka bir boyuta geçeceğine inancımız tam. Henüz çekim takvimi açıklanmayan filmi tüm sinemaseverlerin heyecanla beklediğine eminiz.

Diğer taraftan Jared Leto'nun Joker'i canlandırdığı filmin çekimlerine devam edildiğini hatırlatmadan geçmeyelim.