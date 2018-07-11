Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
11 Temmuz 2018 23:30

Yeni Joker Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.

You Were Never Really Here (Hiçbir zaman Burada Değildin), Irrational Man (Mantıksız Adam) ve Her gibi filmlerde boy gösteren, 3 kez Oscar ödülünün kıyısından dönen Joaquin Phoenix bu sefer hayranlarının karşısına Batman’in ezeli rakibi Joker olarak çıkmaya hazırlanıyor.

1980’lerin Gotham City’sinde geçecek olan filmin yönetmen koltuğunda The Hangover (Felekten Bir Gece) serisine imza atan Todd Phillips oturacak. 55 milyon dolarlık bütçeyle çekilecek olan filmin yapımcısı ise deneyimli yönetmen Martin Scorsese. Grafik romanThe Killing Joke'tan uyarlanacak olan filmde Joker’i; şakalarına gülünmeyen ve fakirlikle mücadele eden bir komedyenden, başına gelen talihsiz olaylar sonucu delirerek Gotham’da terör estiren Joker’e dönüşümünü izleyeceğiz.

Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger ve Jared Leto gibi isimlerle beyazperdede hayat bulan Joker’in Joaquin Phoenix ile bambaşka bir boyuta geçeceğine inancımız tam. Henüz çekim takvimi açıklanmayan filmi tüm sinemaseverlerin heyecanla beklediğine eminiz.

Diğer taraftan Jared Leto'nun Joker'i canlandırdığı filmin çekimlerine devam edildiğini hatırlatmadan geçmeyelim.

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir