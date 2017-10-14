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14 Ekim 2017 09:00

Yeni Mutantlar'dan ilk fragman

Film 13 Nisan'da vizyona girecek.

Yönetmenliğini Josh Boone'un yaptığı Yeni Mutantlar (X-Men: The New Mutants) filminden ilk fragman yayınlandı.

Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton gibi isimlerin yer aldığı Yeni Mutantlar, Charles Xavier'in okulunun ilk mezunlarını konu ediyor.

Film, 13 Nisan 2018'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

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