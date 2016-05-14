Yeni Ocean's 11

Oscar ödüllü Jennifer Lawrance, Sandra Bullock'un rol aldığı Ocean's Eleven'ın yeniden çekiminde rol alabilir. Eğer bu haber doğrulanırsa Lawrance, Açlık Oyunları'nda beraber çalıştığı Gary Ross ile yeniden çalışacak.







Ross'un, filmin hem yönetmenliğini hem de yapımcılığını üstleneceği söyleniyor. '80'lerin sonundan beri sinema ve TV dünyası içinde olmasına rağmen sektörde çok etkin bir isim değildi. Yine de içinde olduğu birçok film ile Oscar kazanmasını bilmişti.







Kadın karakterlerin hikayenin temelini oluşturduğu bu yeni Oceans'da Bullock, Danny Ocean'ın sabıkalı eski kardeşini oynayacak. Brad Pitt'in yerini doldurması beklenen Lawrance'ın, sağ kolu olan kadının yardımıyla çok değerli bir kolyeyi çalmak için hırsızlarda oluşan bir takım kuracaklar.







Ocean's 11, 1960'larda Frank Sinatra, Dean Martin ve Sammy Davis Jr.'ın rol aldığı orjinal seri ile başladı ve bugünlere kadar geldi. Fakat sinema seyircileri bu yapımdan çok sırasıyla 2001, 2004 ve 2007'de yapılan üçleme ile Ocean'ı hatırlayacaklardır.







Bu efsane filmin yeniden yapımında, kadın karakterlerin merkezde olduğu bir hikaye anlatılacak olması eski seyirciler tarafından biraz yadırganabilir. Ne de olsa insanlar onlarca erkeği aynı anda ekranda görmeye alışmışlardı. Filmin çekimlerinin bu sonbaharda başlaması bekleniyor.







AHMET TOĞAÇ