Yeni Pokemon filmi gerçekten geliyor!

Legendary, tüm hızıyla bir Pokemon filminin hazırlıklarına başlamış durumda. Bu live-action film, Pokemon Go çılgınlığının rüzgarını aldı ve şimdi artık senaristleri bile belli. Varety'e göre Nicole Perlman ve Alex Hirsch, yeni Pokemon filminin senaryosunu yazmak üzere şu sıra anlaşma aşamasında. Üstelik bu senaryo, Great Detective Pikachu isimli bir video oyununa dayanıyor. Pokemon, önümüzdeki yıllarda da konuşulmanın garantisini hem Pokemon GO ile hem de yeni Pokemon filmiyle sonunda sağlamış durumda. Ancak yeni Pokemon filmiyle ilgili şimdiden şüpheler ortaya çıkmaya başlamış gibi duruyor.













Legendary, Pokemon GO'nun piyasaya çıkışından birkaç hafta sonra gerekli olan tüm hakları satın alıp Hollywood'un en önemli adımlarından birini attı. 1999 yılında çocuk olan nesli, şimdi hazır ellerinde bir telefonla oyun oynamaya yönlendirebilmişken neden sinema salonlarına da dolduramasın ki Nintendo ve Legenldary? Muhtemelen bu film anlaşması da bu düşünceyi ortaya koyuyor aslında belli ki.

Great Detective Pikachu, özellikle Japonya'yı hedefleyen bir Nintendo oyunuydu. Filmi riskli bir proje haline getiren de bu oyunun bir Pokemon oyunu olmasından çok, bir Pikachu oyunu olması; üstelik Pikachu'yu hiç görmediğimiz bir halde görmemizdi. Oyunun fragmanı bile tek başına Batılı internet kullanıcılarından oldukça fazla tepki almıştı. Sherlock Holmesvari bşr Pikachu portresi ve Pikachu'nun sesinin -neden olduğunu kimsenin anlayamadığı- kalınlık, fragmanı izleyen herkeste bir şaşkınlık yaratmıştı. Japonya'yı hedefleyen böyle bir oyundan, büyük bir Pokemon filmi çıkıp çıkamayacağı ve bu filmin dünyanın her yerinde hoşgörüyle karşılanıp karşılanmayacağı şimdiden merak konusu oldu. Comic Con sırasında Collider'dan Steve Weintraub'un sorularını yanıtlayan yönetmen, senarist ve yapımcı Max Landis de aynı konuya kafayı takmış durumda. Weintraub'un "kim birDetective Pikachu filmi istemiş?" sorusuna "sadistin teki" diye cevap vermiş. Hollywood içinden görüşlerin ne yönde olduğunu da bu şekilde görebiliriz.













Ancak yine de Legendary Pictures, hiç değilse senarist işini riske atmıyor gibi görünüyor. Oldukça başarılı iki senaristle görüştüklerini biliyoruz. Variety ve Collider'a göre Nicole Perlman ve Alex Hirsch, filmin senaryo ekibini oluşturmaya yakın. Perlman'ı Marvel'ın önemli filmlerinden tanıyoruz. Iron Man'deki başarılı yazımının peşinden Guardians of the Galaxy de kendisine teslim edilmişti. Şu sıralar Brie Larson'u başrolüne alarak gündeme oturan yeni Marvel filmi Captain Marvel'da Inside Out'un senaristi Meg LeFauve ile birlikte çalışıyor. Alex Hirsch ise Amerika'da oldukça popüler olan Disney XD animasyonu Gravity Falls isimli animasyon dizinin yaratıcısı. Bu animasyon diziyle, oldukça büyük popülerlik yakalamış ve ün kazanmıştı.





Ancak henüz yapımla ilgili bilinmeyenler çok fazla. Özellikle Detective Pikachu'nun sinemaya nasıl uyarlanacağıyla ilgili kimsenin henüz bir fikri yok. Bu noktada kafaları karıştıran en önemli şeylerden birisi de sadece Japonya'da piyasaya sürülen bir Pokemon oyununun nasıl dünya çapında popüler bir sinema filmine dönüştürülebileceğiyle ilgili kuşkular herkes için sürekliliğini koruyor. Arkadaşı olan Pikachu'dan daha güçsüz bir dedektif Pikachu'nun maceralarını sinemaya aktarırken karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili herkes öngörülere sahip. Ancak dedektif Pikachu'nun olumlu yanları da azımsanacak gibi değil, çünkü oldukça başarılı bir dedektif profili çiziyor. Genç bir çocukla bir araya gelip ekip olarak çözülmesi zor vakalara el atıp çözmeye çalışıyor Detective Pikachu. Bu yönüyle, biraz The Adventures of Tintin'e benzeyeceğini söyleyebiliriz.





Pokemon'un Pokemon GO'yla zirveye tırmanan popülerliği çok da yara almadan önce olabilecek en hızlı şekilde yapımı piyasaya sürmeyi amaçlayan Legendary, filmin dağıtımı için Universal ile anlaştı. Filmin ekibinde ayrıca yukarıda da kendisinden alıntı yaparak bahsettiğimiz ve film ekibinde yer alacağını Comic Con'da duyuran Max Landis de bulunuyor. Landis, filmi Harry Potter ve Rocky-esk bir hikayeye benzetiyor. Tam olarak nasıl bir şey olacağını tahmin edebilmemiz açısından bunlar pek de yeterli veriler değil elbette.





Aynı Comic Con'da bir şekilde "korsan" gösterim yapan Snowden filminin panelinde Oliver Stone, Pokemon GO ile ilgili "totaliter devletin güçlenmesi için atılabilecek tehlikeli bir adım" ifadesini kullanmıştı. Böyle algılanıyor olsa bile Pokemon GO, birinci ayını doldurmaktayken henüz popülerliğinden bir şey kaybetmiş değil ve öyle görünüyor ki vizyona bir an önce girmesi planlanan Pokemon filmine de hizmet edebilecek kadar yüksek bir ilgiyi yakalamış durumda. Bu hızla giderse, yakın zamanda Pokemon filmiyle ilgili daha çok haber alacağımızı öngörebiliriz.