Yeni Power Rangers kostümleri ortaya çıktı

2017'de vizyona girecek olan yeni Power Rangers filmindeki beş genç eski kostümlerinden vazgeçtiler ve daha vücuda oturan kıyafetlere geçtiler. Ve parlak renkli tayttan daha iyi vücudu saran ne olabilir? Peki vücudun etrafında kristalleşen, yarı saydam ve dünya dışı zırhlara ne dersiniz? Çünkü ekibin 2017'de vizyona girecek yeni filmde giyeceği kostüm bu. Ve Entertainment Weekly'ninyayınladığı bu fotoğraflarla kostümlerin ilk görsellerini de görüyoruz.

20 yıllık karakterlerin simge görünüşünü değiştirmek çok sevilen bir franchise için riskli bir karardı, ama görünen o ki bu Power Rangers'lar oldukça havalı bir güncellemeden geçmiş. Angel Grove liseliler Rita Repulsa ile savaşmaya hazırlanırken adi kostümler çöp kutusunu boyladı. Yukarıdaki fotoğrafta yeni süper kostümünün içinde Sarı Ranger Trini olarak Becky G, Siyah Ranger Zack olarak Ludi lin, Kırmızı Ranger Jason olarak Dacre Montgomery, Pembe Ranger Kimberly olarak Naomi Scott ve Mavi Ranger Jason olarak Dacre Montgomery görünüyor. Yönetmen Dean Israelite'in söylediğine göre bu yeni kostümler biraz uç gözükse de, aslında Power Rangers'ın ilk kökenlerine ve mitolojiye bir throwback içeriyor.

"Dizi reşit olan çocuklarla ve metamorfozla ilgiliydi. Kostümler bu çocukların, enerjileri ve ruhları tarafından harekete geçirilmeleri için gerekiyordu."

Power Rangers, beş sıradan lise öğrencisinin Angel Grove ismindeki küçük kasabalarının ve dünyanın yaratık tehlikesiyle yok olma eşiğinde olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey olmak zorunda olmalarından yola çıkıyor. Ama bunu yapabilmek için gerçek hayattaki sorunlarının üstesinde gelmeli ve çok geç olmadan Power Rangers olarak bir araya gelmelidirler. Aynı zamanda Hasbro'nun aksiyon filmi G.I. Joe Retaliation'ının da görünümünü güncelleyen prodüksiyon tasarımcısı Andrew Menzies, vücudu saran kostümlerin amacının Power Rangers ekibini, gişe rekorları kıran diğer süper kahramanlardan ayırmak olduğunu söylüyor.