7 Ağustos 2018 08:23 Yeni projesi belli oldu Grinin Elli Tonu serisinde yönetmenlik yapmış olan James Foley’in yeni projesi belli oldu.

Grinin Elli Tonu serisinin son iki filmi Karanlığın Elli Tonu ve Özgürlüğün Elli Tonu adlı filmlere imzsını atan deneyimli yönetmen James Foley, bu sefer bir hapishane filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen, kaçmanın imkansız olduğu, efsane ada hapishanesi Alcatraz temalı bir film için hazırlıklara başladı.

Yapım aşamasındaki film, gerçek bir hiakyeden beyazperdeye uyarlanıyor. 1962 yılında gerçekleşen olayda; mahkum Frank Morris, hapishane arkadaşları Clarence Anglin ve John Anglin'le birlikte hazırladığı ve hapishane binasından çıkmayı başardıkları ama sağ salim kıyıya ulaşıp ulaşamadıkları halen bilinmeyen kaçış planı konusu üzerinde odaklanılacak. Üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen halaABD Federal Kolluk Kuvvetleri'ninen çok aranan suçlular listesinde yer alıyor.

SenaryosunuIan Mackenzie Jeffers'ın üstleneceği filmin çekimlerinin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.