Yeni sezona bomba gibi girecek 7 dizi

Yeni bir dizide şansını denemek pek çok yönden yeni bir ilişkiye başlamaya benzer. Yeni tanınacak kişiler, sevilecek dostlar ve heyecanlanacak anlarla doludur. Ancak yeni sezon geliyor diye de oturup tüm dizileri izleyemezsiniz ya. Çünkü vaktinizi berbat televizyonculukla harcamak istemezsiniz. İşte bu sebepten dolayı yeni sezonda başlayacak dizilerin “iyisini” sizin için seçtik. Karşınızda sonbaharın en sağlam gelen 7 dizisi.







Atlanta

Müzik işine girmeyi planlayan iki kuzenin hayatını anlatan dizide Donald Glover, Atlanta’nın hem yazarı hem de başrolüdür. FX kanalında yayınlanacak dizide Glover, Amerika'nın sekiz seçkin Üniversitesi’ni (Ivy - League) bırakıp kredi kartı satıcısına dönüşen ve kuzeni Alfred “Paper Boi” Miles’i (Brian Tyree Henry)’yi gelişmekte olan rap kariyerini yönetmesi için ikna eden Earnest “Earn” Marks’ı canlandırıyor. Serinin galası 6 Eylül’de düzenlendi ancak pilot bölümü online izlenebiliyor.

FX bu sezona iyi başlayacak gibi. Çünkü dönemin popüler olması muhtemel dizilerinden “Better Things” de yine onların eseri. Pamela Adlon’ın canlandırdığı Sam Fox karakteri, 40’lı yaşlarda aktristir. Üç kızıyla beraber yaşayan dul bir kadının etrafında gelişecek olaylar seyirciye naif ve içten bir hikaye sunacak gibi görünüyor. “Beter Things” bir kadının önderliğinde şebekenin çektiği komedinin yanında anneliğe, yaşlanmaya ve Hollywood saçmalığına gizemli bir güldürücülük katıyor. Pilot bölümün üstesinden gelmek biraz zor ancak diziye bağlanan seyirciler ödüllendirilecek. Beter Things’in de galası 8 Eylül’de yapıldı. İlk bölümü online izleyebilirsiniz ancak diziyi TV’den takip etmek isteyen varsa Amerika saatine göre biraz zorluk çekebilir.Kylie Bunbury, San Diego Padres’te şarkı söylerken bir anda Beysbol liglerinde boy gösteren bir kadını canlandırıyor. Hatta Ginny Baker adındaki bu karakter beysbolun “yeşil sahalardaki” ilk kadın atıcısıdır. Ginny Baker’ı canlandırıyor. The Fox’ta yayınlanacak dizide Mark-Paul Gosselaar ve Ali Larter’i de başrol olarak seyirci ile buluşacak. Şimdilik gelen eleştirilerin arasında pek dişe konur yorum var ve dizi, sezonun olağandışı dizilerinden biri olma potansiyeli var. Pitch, 22 Eylül’de Amerika’nın doğu standartlarına göre saat 21.00’da kendi kanalından galasını yayınlayacak.The ABC sitkomu Katy Mixon’u Katie Otto olarak başrole koymuş. Otto, Connecticut, Westport’un zengin bir kasabasındaki düşüncesiz tarzı annelerin arasında takılan üç alaycı anneden biri olarak ekranlarda tanınacak. Pilot bölümü serinin nüansını hazırlamış. Beden imajıyla gülünç bir şekilde baş eden, konulu filmleri kasabının dışında tutan komşusundan sonra “Westport’un en şişman ikinci kadınına dönüşmemeye kararlı Katie’ye bu arayışında izleyicilerinde katılabileceği bir sınıf oluşturuyor. American Housewife ise galasını Amerika’nın doğu standartlarına göre saat 20.00’da kendi kanalından yayınlayacak.Ağlamaya hazır olun. NBC’nin “This Is Us”ı, 2011’in “Crazy, Stupid, Love”ının arkasında olan yazar Dan Fogelman ve yönetmen John Requa ve Glenn Ficarra’dan geliyor. Çok fazla açığa vurmadan, ilk bölümü izlediğinizde, bunu bilmenin neden önemli olduğunu anlayacaksınız, ya da en azından neden mantıklı olduğunu. “This Is Us” çok farklı hayatları olan ve henüz bir doğum gününü paylaşmış dört insanı konu alıyor. Şimdiye kadar sezonu sallayacak dizinin bu olduğunu düşünüyoruz. Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Justin Hartley ve Chrissy Metz de dizide yer alan isimler arasında.Kristen Bell, iğrenç ve bencil bir narsist olan bir kadını canlandırıyor. Eleanor Shellstrop ismindeki bu karakter şimdi ölü olduğu için kendini geliştirmeye azimli olarak inanılmaz derecede büyüleyici. Kendini kazara cennette bulunca, diğer adıyla The Good Place (Güzel Yer), kendi ve herkesin iyiliği için oraya uyum sağlamayı öğrenmek zorunda kalıyor. Dizi, adece sonbahar döneminin değil son zamanların da ilgi çekici fantastik yapımları arasına girmeyi kendine hedef olarak belirlemiş gibi. The NBC’nin sitkomunda aynı zamanda Ted Danson ve William Jackson Harper’ı da rol alıyor.HBO, “Westworld” ile ciddi bir ivme yakalayacaklarına çok eminler, J.J. Abrams, Jonathan Nolan ve Lisa Joy’dan oluşan ekip, bu batılı bilim-kurgu serisinin ilk beş sezonunu şimdiden planladılar. Michael Crichton’un 1973’teki filmine dayanarak, seri, konukların ürkütücü seks fantezilerini son derece gerçek görünen robotlarla oynayabilecekleri gelecekçi tema parkını konu alıyor. Tabi her şey tahmin ettiğiniz gibi “robotların isyanına” kadar mükemmel gidiyor.AHMET TOĞAÇ