Yeni Star Wars hikayesi Rouge One geliyor

Bir senelik Star Wars hasretinden sonra bir "spin-off" hikayesi ile karşı karşıya olacağız. Rouge One ismiyle gelecek hafta vizyona çıkacak filmin biletleri şimdiden satışa çıktı. İnsanlar geçen senenin aralık ayında çıkan "The Force Awakens" filminde olduğu gibi bu yapımı da heyecanla bekliyor. Bu istatistik ile 2020'ye kadar çıkacak bir sürü Star Wars hikayesinin aralık aylarında seyirci ile buluşacağını söyleyebiliriz. Ya da konu Star Wars olunca her şeyi biraz abartma huyumuz devreye giriyor da olabilir. Her ne olursa olsun takvimler 14 Aralık'ı gösterirken, seyircilerin sinema salonlarını tıklım tıklım dolduracağı açıktır.







Film, Mon Mothma tarafından bir araya getirilen kompleks bir hırsızlığı önlemek için bir araya getiren bir ekibin öyküsünü anlatıyor. Bu asi grubunun başında ise Theory of Everything'in oyuncusu Felicity Jones yer alıyor. Jyn Erso isimli bu karakter, İmparatorluk tutuklamasından kaçtıktan sonra isyanın içinde kendini buluyor. 1977 tarihinde çıkan ilk Star Wars filmi olan "A New Hope"nin hemen ardındanki olayları anlatan film, bu hikayenin de hemen öncesinde sonlanıyor. Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmaya kalkan ekip daha sonrasında kendi içinde bölünmeye gidiyor. Kim bilir, belki de bu ayrılıkların kaynağı bir şekilde Star Wars'ın en büyük ayrılık ve ihanet hikayelerine bağlanacaktır.







Hazır dünyanın dört bir yanında filmin biletleri satışa sunulmuşken bir önceki film ile ilgili hasılat bilgilerini hatırlamakta fayda var. Ama öncelikle şunu belirtelim, kimse bu spin-off'un Star Wars'ın ana hikayesini içeren filmleri kadar seyirci çekmesini beklemiyor. Yine de Lucas Film'den Star Wars hikayesini satın alan Disney'in bir bildiği vardır diyerek girelim lafa. Amerika'da 5300'den fazla sinema salonu bulunmaktadır. Tipik bir Hollywood filmi çıkışı bunlardan ortalama 4.200 tanesinde gösterime giriyor. Türkiye’de ise henüz kesin rakamlar açıklanmadı. Bir önceki Star Wars filmi “The Force Awakens” 4.134 salonda gösterime girmişti ve ilk hafta sonunda tamı tamına 334.911 seyirciyi sinema salonlarına çekmişti. Birçok filmin vizyon şansı boyunca bu rakamları rüyalarında gördüğüne emin olabilirsiniz. Bu geçtiğimiz yapım, Amerika’daki salonlarda ilginç bir istatistiğe imza attı. İlk hafta sonunda satılan yaklaşık otuz milyon bilet, tüm Amerika’daki sinema salonlarındaki koltukları aynı anda dolduracak büyüklükteydi. Yani bu istatistiği genele vurursak salonlardaki her bir koltuk, ortalama bir kere kullanılmış görünüyor.







Rouge One'nin çıkan fragmanları ve televizyonlara servis edilen görüntülerde ise filmin büyük oranda atmosferi ortaya çıkıyor. Savaş görüntülerinin ön planda olduğu TV spotları ve fragmanlarının ardından Meksika’da filmin belli bir kısmı izletildi. Dünyaca ünlü sosyal ağ olarak tanımlayabileceğimiz “Reddit”in tanınan kullanıcalarından biri takipçilerine, filmin ilk yarım saatini anlattı. Tabi biz isteseniz de bu görüntüleri anlatamaycağız size. Mesele Star Wars gibi çok beklenen bir film oldu mu, akan sular durur. Spoiler yerine geçebilecek hiçbir öğeyi sizinle paylaşıp da filmin sürprizini kaçırmayalım. Yine de çok merak edilen bir ayrıntıdan da bahsetmeden geçemeyeceğiz. Şöyle bir düşünün, Star Wrs’ın olmazsa olmaz görüntüsü nedir? Tabi ki “A long time ago in a galaxy far far away…" (Uzun zaman önce, çok çok uzak bir galakside..) başlığı ve ardından akan yazılar. Bu filmde ise bu görüntülerin olup olmayacağı meçhuldü. Ancak strese girmenize gerek yok rahat olun, bu görüntüler 14 Aralık’a beyazperdede karşınızda olacak.







Biraz da bu filmin üçlemesi içinde olduğu öteki yapımlar üzerine konuşalım. Phil Lord ve Chris Miller, şaşırtıcı bir şekilde genç Solo’nun bireysel filmi için yönetmen olarak ilan edildiler. Geçmişte yaptıkları işler ne yazık ki pek ümitvar değil. Star Wars evreni içinde hangi filmin Josh Trank tarafından yönetileceği açıklanmamıştı ancak duyumlar onun, kelle avcısı Boba Fett için bir çalışma yürüttüğü yönündeydi. Kathleen Kennedy, Boba Fett filminin yine de kartların arasında olduğunu ve muhtemelen 2020’de geleceğini daha önceden söylemişti. İlk olarak Han Solo'nun bireysel filminin çıkacağı tarihte Boba Fett'in seyirci ile buluşacağı açıklanmıştı. Ancak onların planlarında bazı değişimler oldu. Yapımcı Kennedy, Entertainment Weekly’de yaptığı röportajda bu film için de şunları söyledi: “Bu hikayede yaptığımız işin içinde ve etrafında pek çok yenilikçi teknoloji var. Bu yüzden pek çok sebeple birlikte bunu ertelemekle ilgili bir problemimiz yok.



AHMET TOĞAÇ