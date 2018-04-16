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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Nisan 2018 09:28

Yeni Terminator ekibi belli olmaya başladı

James Cameron öncülüğünde hazırlanan yeni Terminator filminin oyuncu kadrosunda kimler var?


Yıllar sonra sinema tarihinin unutulmaz bilim kurgu serilerinden Terminator'ün seri haklarını geri alan yönetmen James Cameron öncülüğünde yeni bir Terminator filmi beyazperdeye kazandırılacak. Bir süredir yapım aşamasında olan film için hazırlıklar sürüyor.


Terminator ile özdeşleşen isim Arnold Schwarzanegger ve Linda Hamilton'ın aynı roller ile geri döneceği haberini vermiştik. Filmin yeni başrolleri de geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Genç oyuncu Mackenzie Davis'in serinin iki ana karakterinden birini canlandıracağı yakın zamanda açıklanmıştı. Yeni üçlemenin yüzü olacak diğer karakter için ise henüz bir bilgimiz yoktu.


Filmde yeni Terminator'e hayat vermesi için Gabriel Luna ile anlaşıldı. Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinde Ghost Rider'ı canlandıran Gabriel Luna'nın yanı sıra Natalia Reyes ve Diego Boneta da filmin oyuncu kadrosuna dahil olduğunu öğrendiğimiz diğer isimler.


Avatar'ın devam filmi ile meşgul olan Cameron'ın öncülüğünde hazırlanan yeni Terminator filmini Tim Miller yönetecek. Seriyi yeniden canlandırması beklenen yeni Terminator, 22 Kasım 2019'da vizyona girecek. Bekliyoruz.

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