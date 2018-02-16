16 Şubat 2018 11:26 Yeni Willy Wonka Filmi Yönetmenini Buldu! Hollywood’un ünlü şekerci Willy Wonka’yı rahat bırakmaya niyeti yok gibi görünüyor. Fakat yeni Willy Wonka filmi ile ilgili son bilgiler umut verici yönde

Filmin yönetmenlik koltuğunda, “Ayı Paddington” serisinin iki filmini de yönetmiş olan Paul King oturacak. Başarılı İngiliz yönetmenin 3 BAFTA adaylığı bulunuyor.

Önceden açıklandığı üzere film, Willy Wonka’nın Çikolata Fabrikası’nı kurmadan önceki macelarını konu alacak. Wonka’nın yardımcıları Oompa-Loompaları nasıl bulduğunu da öğreneceğimiz filmin başrolü için Ryan Gosling düşünülüyordu fakat bu haber resmileşmedi. Filmin yapımcılığını Oscar adayı David Heyman üstleniyor. Heyman’ın etkileyici filmografisinde, “Yerçekimi”, “Ben Efsaneyim” ve “Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” gibi filmler bulunuyor. Senaryo ise deneyimli senarist Simon Rich’in kaleminden.

Willy Wonka, daha önce 1971 ve 2005 yapımı iki filmle karşımıza çıkmıştı. 1971 yapımı film, 2016 yılında kaybettiğimiz Gene Wilder’ın unutulmaz performansıyla akıllara kazınmıştı. Tim Burton’ın yönettiği 2005 yapımı filmde ise başrol Johnny Depp’e emanet edilmişti. İki film de birer dalda Oscar’a aday gösterildi.