Üçüncü ve söylenenlere göre son Hugh Jackman'lı Wolverine filmi, bundan yaklaşık altı ay sonraya tarihlenmiş durumda. Ancak bu kadar kısa süre kalmasına rağmen, henüz filmle ilgili birçok şey gizli duruyor. Aslında Hugh Jackman'ın projede yer almasından başka pek de bir şey bilmiyoruz hatta. Bir de tabii ki "yetişkin filmi" kategorisine gireceğini... Yeni haberleri gözümüz filmin üstünde bir şekilde bekliyoruz. Ancak şimdilik Jackman'ın verdiği bir röportajda söyledikleri filme biraz olsun ışık tutuyor. Yei filminde neler yapacaklarını az çok anlamamızı sağlıyor.
10 Ekim 2016 09:51
Yeni Wolverine filmi çok farklı olacak
Serinin yıldızı Hugh Jackman, yeni film Wolverine 3 hakkında konuştu. Beklentileri yükseltebiliriz.
Üçüncü ve söylenenlere göre son Hugh Jackman'lı Wolverine filmi, bundan yaklaşık altı ay sonraya tarihlenmiş durumda. Ancak bu kadar kısa süre kalmasına rağmen, henüz filmle ilgili birçok şey gizli duruyor. Aslında Hugh Jackman'ın projede yer almasından başka pek de bir şey bilmiyoruz hatta. Bir de tabii ki "yetişkin filmi" kategorisine gireceğini... Yeni haberleri gözümüz filmin üstünde bir şekilde bekliyoruz. Ancak şimdilik Jackman'ın verdiği bir röportajda söyledikleri filme biraz olsun ışık tutuyor. Yei filminde neler yapacaklarını az çok anlamamızı sağlıyor.
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