Yeni Wolverine filmi çok farklı olacak

Üçüncü ve söylenenlere göre son Hugh Jackman'lı Wolverine filmi, bundan yaklaşık altı ay sonraya tarihlenmiş durumda. Ancak bu kadar kısa süre kalmasına rağmen, henüz filmle ilgili birçok şey gizli duruyor. Aslında Hugh Jackman'ın projede yer almasından başka pek de bir şey bilmiyoruz hatta. Bir de tabii ki "yetişkin filmi" kategorisine gireceğini... Yeni haberleri gözümüz filmin üstünde bir şekilde bekliyoruz. Ancak şimdilik Jackman'ın verdiği bir röportajda söyledikleri filme biraz olsun ışık tutuyor. Yei filminde neler yapacaklarını az çok anlamamızı sağlıyor.







ET Online'a verdiği bri röportajda Jackman, yeni Wolverine filminin diğerlerinden nasıl daha farklı bir şeyler hissettireceğini anlattı. Yönetmen Jim Mangold'un kurgunun da başında olduğunu belirterek yakın zamanda filmden bir şeylerin karşımıza çıkacağını, bize gösterecek bir şeylerinin olduğunu söyledi. "Önümüzdeki hafta gibi bir şeylerin geldiğini biliyorum. Sadece bunu söylemeliyim. Sır tutmada iyi değilimdir, herkese her şeyi söylerim. Temelde daha önce yaptığımız her şeyden çok farklı. Öyle görünüyor. Çok farklı bir tonda planlandı, daha önce yaptıklarımıza benzememesini umuyoruz." diyerek filmle ilgili verebildiği tüm bilgiyi verdi.

X-Men Origins: Wolverine pek olumlu eleştiriler almamışken The Wolverine hayranlar tarafından biraz daha beğeni kazanmıştı. Yeni Wolverine filminin bu iki filmden çok daha iyi olması, beklentilerin üzerine çıkması bekleniyor. Böylelikle X-Men serisine iyi bir Wolverine filmi eklenecek diyebiliriz. Bu film ayrıca Jackman'ı son kez Wolverine olarak izlediğimiz film de olacak. Wolverine'in son vuruşu güçlü olacak gibi görünüyor.

Film, 3 Mart 2017'de gösterime girecek. Gelen bilgileri de merakla bekliyoruz.