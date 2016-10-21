İyi olan her şey bir şekilde sona eriyor. Bunun pratiğini yeni Wolverine filmi Logan ile de görüyoruz. Öyle ki Logan, son Hugh Jackman'lı Wolverine filmi olacak. Geçtiğimiz hafta Hugh Jackman'ın açıklamalarını aktarıp, yeni Wolverine filmiyle ilgili ilk bilgilere yakın zamanda ulaşacağımızı duyurmuştu. X-Men serisi boyunca devam eden Wolverine rolünde Hugh Jackman, 16 yıl boyunca oynadığı rolü Logan ile noktalandırıyor. Üçüncü ve son Wolverine filminde, kendini iyileştirme yeteneğini kaybediyor, ama varisini buluyor.
21 Ekim 2016 12:10
Yeni Wolverine filmi Logan'dan ilk fragman
Hugh Jackman'ın başrolünde olduğu son Wolverine filmi Logan, ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti.
İyi olan her şey bir şekilde sona eriyor. Bunun pratiğini yeni Wolverine filmi Logan ile de görüyoruz. Öyle ki Logan, son Hugh Jackman'lı Wolverine filmi olacak. Geçtiğimiz hafta Hugh Jackman'ın açıklamalarını aktarıp, yeni Wolverine filmiyle ilgili ilk bilgilere yakın zamanda ulaşacağımızı duyurmuştu. X-Men serisi boyunca devam eden Wolverine rolünde Hugh Jackman, 16 yıl boyunca oynadığı rolü Logan ile noktalandırıyor. Üçüncü ve son Wolverine filminde, kendini iyileştirme yeteneğini kaybediyor, ama varisini buluyor.
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