Yeni Wolverine filmi Logan'dan ilk fragman

İyi olan her şey bir şekilde sona eriyor. Bunun pratiğini yeni Wolverine filmi Logan ile de görüyoruz. Öyle ki Logan, son Hugh Jackman'lı Wolverine filmi olacak. Geçtiğimiz hafta Hugh Jackman'ın açıklamalarını aktarıp, yeni Wolverine filmiyle ilgili ilk bilgilere yakın zamanda ulaşacağımızı duyurmuştu. X-Men serisi boyunca devam eden Wolverine rolünde Hugh Jackman, 16 yıl boyunca oynadığı rolü Logan ile noktalandırıyor. Üçüncü ve son Wolverine filminde, kendini iyileştirme yeteneğini kaybediyor, ama varisini buluyor.





2024 yılında geçen film, Wolverine'in tüm mutantlar saklandıktan, gittikten ya da hükümet suikastçileri tarafından avlandıktan sonra tek başına hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Johnny Cash şarkısı Hunt'ın Nine Inch Nails tarafından cover'landığı fragmanda korkmuş bir Logan görmemizi sağlıyor. Logan yani Wolverine, tüm dünyadan izole bir durumda.

Ancak yine de filmde umutların devam edeceğini görüyoruz: Wolverine ve Charles Xavier (Patrick Stewart) Laura'yı (Sienna Novikov) korumak için bir araya gelmek zorunda. İzleyiciler Laura'nın da bir mutant olup olmadığını ve çok daha fazlasını 3 Mart 2017'de, film vizyona girdiğinde öğrenecek. Fragman yayınlandıktan sonra, sosyal medyada çok konuşuldu.

















