İnandırıcı bir zombi olmaya çalışmak, belki de en zor aktör/aktris seçmelerinden biri olarak nitelendirilebilir. Frankenstein'den beri zombiler, sinemada çok talep gören yaratıklar olmadılar. Onu da zombi sınıfına sokmak ne kadar doğrudur tartışılır.
Bunun dışında George Romero'nun kendine has üslubu ile ele aldığı zombilerden sonra ilk kez The Walking Dead ile bir zombi furyası etrafı sardı.The Walking Dead'in ortaya çıkışı ciddi bir değişim rüzgarının yanında kıyasıya süren bir yenilik yarışını ortaya çıkardı.
Bu durum ortaya, yeni zombi adaylarından oluşan temalı bir parkı oluşturdu. Yapılacak seçmeler ile gerçek gibi olan 100 zombi, filmde oynama şansı yakalayacak. Fakat taze zombiler biraz da olsa korkutucu rol yapmak zorundalar.
Bu parka gelen ziyaretçilere bir "hayatta kalmış insan" eşlik ediyor ve onlara bu ortamın güvenli olmadığını söylüyor. Eğer "hayatta kalmak" istiyorsanuz başka bir yere kaçmak zorundasınız. Ayrıca yanınızdaki insana da güvenip güvenemeyeceğinizden emin olamazsınız. Neticede etraf zombilerle dolu. İnsan böyle bir ortamda kime güvenebilir?
Yıllardır Universal Studios'da zombi aktörleri eğiten Murdy, klasik film klişelerini de istemediklerini belirtiyor. Murdy, herhangi bir kolunu ya da bacağını "ölü" halde tutan bir zombinin artık sıkıcı olmaya başlayacağını belirtiyor.Bunun yanında oyuncu adaylarının zombi karakterlerinin bundan evvel bir hayatları olduğu ve bu gerçeği yaşamaları gerektiğin söylüyor ve ekliyor, "onlardan istediklerimiz kendi hikayelerini yaratmaları"
Greg Nicotero kemik yapısı düzgün büyük gözlü ve gözlerini buğulu göstermek için lens kullanabilecek insanlar tercih ettiğini söylüyor. Bunun yanında ekliyor, "Bir zombi sarhoş gibi olmalı. Bir ses duydukları zaman hemen bakmamalılar, hafif aheste davranmalılar." Keşke her şey bu söylenenler kadar kolay bir şekilde filme aktarabilinse.
AHMET TOĞAÇ
8 Mayıs 2016 03:05
Yeni Zombiler seçilecek
The Walking Dead dizisi, zombi parkından oyuncu arıyor.
İnandırıcı bir zombi olmaya çalışmak, belki de en zor aktör/aktris seçmelerinden biri olarak nitelendirilebilir. Frankenstein'den beri zombiler, sinemada çok talep gören yaratıklar olmadılar. Onu da zombi sınıfına sokmak ne kadar doğrudur tartışılır.
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