Yenilmezler ekibinden kimler geri dönecek?

10 yıllık bir maceranın sonunda Avengers: Infinity War filminde, Marvel hayranları oldukça stresli bir senaryoyla karşı karşıya kalmışlardı. Thanos’un dünya nüfusunu yarı yarıya indirme planı başarılı olmuş, sevilen kahramanlarımızın pek çoğu bu plan sonucu kül olup uçup gidişini izlemek zorunda kalmıştık. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşıfilminden sonra kulisler hiç durmadı, fanlar her Marvel filminden ve dizisinden ipucu çıkarmaya çalıştı. Avengers: Infinity War devam filminin en kilit ismi Captain Marvel, Doctor Strange ve Ant – Man olacak gibi görünüyor.

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı’ndaDoctor Strange’in sözünü ettiği Thanos’un kazanamadığı tek alternatif evrende geçeceği düşünülen filmde kuantum aleminden bir şekilde geri döneceklerine inanılıyor. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı2 filminin IMDb sayfasına ve teorilere göre Avengers: Infinity War - Part 2 filminde geri dönmesi beklenen kahramanlar ise;

Ant – Man

Black Panther

Black Widow

Captain Amerika

Captain Marvel

Falcon

Gamora

Hawyeke

Hulk

Iron Man

Mantis

Nebula

Scarlet Witch

Spider-Man

Thor

Vision

War Machine

Wasp

Winter Soldier

Drax