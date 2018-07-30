Yenilmezler ekibinden kimler geri dönecek?

10 yıllık bir maceranın sonunda Avengers: Infinity War filminde, Marvel hayranları oldukça stresli bir senaryoyla karşı karşıya kalmışlardı. Thanos’un dünya nüfusunu yarı yarıya indirme planı başarılı olmuş, sevilen kahramanlarımızın pek çoğu bu plan sonucu kül olup uçup gidişini izlemek zorunda kalmıştık. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşıfilminden sonra kulisler hiç durmadı, fanlar her Marvel filminden ve dizisinden ipucu çıkarmaya çalıştı. Avengers: Infinity War devam filminin en kilit ismi Captain Marvel, Doctor Strange ve Ant – Man olacak gibi görünüyor.
Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı’ndaDoctor Strange’in sözünü ettiği Thanos’un kazanamadığı tek alternatif evrende geçeceği düşünülen filmde kuantum aleminden bir şekilde geri döneceklerine inanılıyor. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı2 filminin IMDb sayfasına ve teorilere göre Avengers: Infinity War - Part 2 filminde geri dönmesi beklenen kahramanlar ise;
Ant – Man
Black Panther
Black Widow
Captain Amerika
Captain Marvel
Falcon
Gamora
Hawyeke
Hulk
Iron Man
Mantis
Nebula
Scarlet Witch
Spider-Man
Thor
Vision
War Machine
Wasp
Winter Soldier
Drax