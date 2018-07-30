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Sinema>  Sinema Haberleri
30 Temmuz 2018 09:41

Yenilmezler ekibinden kimler geri dönecek?

Avengers: Infinity War filminde Thanos’un planı yüzünden kül olup uçan Avengers kahramanlarından hangileri geri dönebilecek.


10 yıllık bir maceranın sonunda Avengers: Infinity War filminde, Marvel hayranları oldukça stresli bir senaryoyla karşı karşıya kalmışlardı. Thanos’un dünya nüfusunu yarı yarıya indirme planı başarılı olmuş, sevilen kahramanlarımızın pek çoğu bu plan sonucu kül olup uçup gidişini izlemek zorunda kalmıştık. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşıfilminden sonra kulisler hiç durmadı, fanlar her Marvel filminden ve dizisinden ipucu çıkarmaya çalıştı. Avengers: Infinity War devam filminin en kilit ismi Captain Marvel, Doctor Strange ve Ant – Man olacak gibi görünüyor.




Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı’ndaDoctor Strange’in sözünü ettiği Thanos’un kazanamadığı tek alternatif evrende geçeceği düşünülen filmde kuantum aleminden bir şekilde geri döneceklerine inanılıyor. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı2 filminin IMDb sayfasına ve teorilere göre Avengers: Infinity War - Part 2 filminde geri dönmesi beklenen kahramanlar ise;


Ant – Man


Black Panther


Black Widow


Captain Amerika


Captain Marvel


Falcon


Gamora


Hawyeke


Hulk


Iron Man


Mantis


Nebula


Scarlet Witch


Spider-Man


Thor


Vision


War Machine


Wasp


Winter Soldier


Drax


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