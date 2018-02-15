15 Şubat 2018 11:20
Yerli komedi filmi Düğüm Salonu'ndan fragman yayınlandı
Komedinin sevilen yüzlerinden Şahin Irmak, şu sıralar "Ölümlü Dünya" ile sinemalarda seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Leo Da Vinci: Mona Lisa Macerası
- İyi Günler
- Güzel Adam Süreyya
- Kayhan
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Cin Çeşmesi
- Babasının Kızı
- Foxtrot
- Cebimdeki Yabancı
- En Karanlık Saat
- Paramparça
- Ölümlü Dünya
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Sevgisiz
- Adı Aşk
- Enes'in Oyunu
- Hakaret
- Aman Doktor
- Coco
- Daha
- The Post
- Deliha 2
- Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Arif v 216
- Loving Vincent
- Ferdinand
- Aile Arasında
- Körfez
- Umudun Öteki Yüzü
- Kare
- Ayla
- İşe Yarar Bir Şey
- Mutlu Son
Son Haberler
-
Yerli komedi filmi Düğüm Salonu'ndan fragman yayınlandı
Komedinin sevilen yüzlerinden Şahin Irmak, şu sıralar "Ölümlü Dünya" ile sinemalarda seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor
-
Cannes Film Festivali'nde bizi temsil edecek olan film: Su
Su kısa film dalında Cannes Film Festivali'nde de ülkemizi temsil ediyor.
-
Kıvanç Tatlıtuğ'lu Hadi Be Oğlum'un galasına yıldız yağmuru!
Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve Alihan Türkdemir’in başrollerini paylaştığı “Hadi Be Oğlum”un galası önceki gün yapıldı
-
Mehmet Aslantuğ'lu Direniş Karatay'dan fragman geldi
Son Selçuklu kahramanının hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Direniş Karatay"dan yeni fragman geldi