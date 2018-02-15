15 Şubat 2018 11:20 Yerli komedi filmi Düğüm Salonu'ndan fragman yayınlandı Komedinin sevilen yüzlerinden Şahin Irmak, şu sıralar "Ölümlü Dünya" ile sinemalarda seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor

Yerli komedi "Düğüm Salonu", bir evlilik komedisi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Şahin Irmak'ın ilk senaristlik deneyimi olan "Düğüm Salonu"nun kadrosunda Onur Buldu, Duygu Yetiş, Nilgün Belgün, Beyti Engin, Ayşenil Şamlıoğlu ve Salih Kalyon gibi yerli sinemanın sevilen yüzleri yer alıyor.

Seneler önce tanışıp aşık olmuş bir gelinle bir damat bir nikah salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar elbette beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır!... Nikah salonuna giren çiftler arasındaki gizler ortaya dökülürken, talihsizlikler de hikayeyi iyice karmaşık hale getirecektir.

Hakan Algül'ün imzasını taşıyan, seyircilerine eğlenceli dakikalar yaşatmayı vadeden "Düğüm Salonu" 16 Mart'ta vizyonda!