Yerli yapım Acı Tatlı Ekşi yeniden vizyona girecek





2017'nin son günlerinde vizyonda izlediğimiz Buğra Gülsoy ile Özge Özpirinçci'nin başrolde yer aldığı Acı Tatlı Ekşi, çocukluk arkadaşları Duygu ile Murat'ın, üniversitede yeniden filizlenen aşkını konu alan bir romantik komediydi. Şubat 2018'in sonuna kadar vizyonda kalmayı başaran film, Arif V 216'nın gişe üstünlüğüne rağmen iyi bir hasılat yapmış, box office listelerinde ilk üçe kadar çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta Arif V 216'nın yeniden vizyona girmesinin üzerine, Acı Tatlı Ekşi'nin de 8 Haziran'da vizyona gireceği bilgisi geldi.

Sadece Acı Tatlı Ekşi de değil,Cebimdeki Yabancı, Yol Arkadaşım, ‘Düğüm Salonu, Deliha 2, Cici Babam ve Aile Arasında gibi halihazırda vizyona girmiş ve yüksek hasılat başarıları elde etmiş BKM filmleri yaz aylarında tekrardan vizyona giriyorlar. Bu filmleri izleyememiş olan seyircilere iyi haber olabilir fakat sinema salonu bulmakta zorlanan bağımsız yapımların işleri iyice zorlaşmış görünüyor, ne diyelim, gişeniz bol olsun.