Yeşilçam filmleri beyazperdede!

Genç kuşaktan sinemaseverlerin eski Yeşilçam filmlerini sinema salonunda seyredebilmelerini hedefleyen etkinlikte sunulacak filmler, restore edilmiş halleriyle izlenebilecek. Genelde 70’li yıllardan bir Yeşilçam seçkisi izleyicileri bekliyor. 9 Mart – 1 Nisan arası devam edecek olan etkinlikten öğretmen, öğrenci, polis, asker, engelli, 16 yaş altı, 65 yaş üstü izleyiciler ücretsiz faydalanabilecek.
Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek etkinlik programı şöyle:
9 Mart: Tosun Paşa - Neşeli Günler
10 Mart: Bizim Aile - Mavi Boncuk
11 Mart: Sev Kardeşim - Aile Şerefi ,
16 Mart: Hababam Sınıfı- Hababam Sınıfı Tatilde
17 Mart: Hababam Sınıfı Uyanıyor - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
18 Mart: Süt Kardeşler - Kalbimin Efendisi
23 Mart: Tatlı Dillim - Öyle Olsun
24 Mart: Yalancı Yarim - Gülen Gözler
25 Mart: Arabesk - Gözler Ömre Bedel
30 Mart: Oh Olsun - Milyarder
31 Mart: Senede Bir Gün - Ne Olacak Şimdi
1 Nisan: Taçsız Kral - Canım Kardeşim