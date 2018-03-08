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8 Mart 2018 10:16

Yeşilçam filmleri beyazperdede!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilçam Film Günleri, 9 Mart'ta Tosun Paşa ve Neşeli Günler ile başlıyor.


Genç kuşaktan sinemaseverlerin eski Yeşilçam filmlerini sinema salonunda seyredebilmelerini hedefleyen etkinlikte sunulacak filmler, restore edilmiş halleriyle izlenebilecek. Genelde 70’li yıllardan bir Yeşilçam seçkisi izleyicileri bekliyor. 9 Mart – 1 Nisan arası devam edecek olan etkinlikten öğretmen, öğrenci, polis, asker, engelli, 16 yaş altı, 65 yaş üstü izleyiciler ücretsiz faydalanabilecek.



Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek etkinlik programı şöyle:


9 Mart: Tosun Paşa - Neşeli Günler

10 Mart: Bizim Aile - Mavi Boncuk

11 Mart: Sev Kardeşim - Aile Şerefi ,

16 Mart: Hababam Sınıfı- Hababam Sınıfı Tatilde

17 Mart: Hababam Sınıfı Uyanıyor - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

18 Mart: Süt Kardeşler - Kalbimin Efendisi

23 Mart: Tatlı Dillim - Öyle Olsun

24 Mart: Yalancı Yarim - Gülen Gözler

25 Mart: Arabesk - Gözler Ömre Bedel

30 Mart: Oh Olsun - Milyarder

31 Mart: Senede Bir Gün - Ne Olacak Şimdi

1 Nisan: Taçsız Kral - Canım Kardeşim

Yorumlar
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    Tosun Paşa

    Neşeli Günler

    Arabesk
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