MeToo ve Time’s Up gibi hareketler taciz vakalarını gün ışığına çıkarıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilçam Film Günleri, 9 Mart'ta Tosun Paşa ve Neşeli Günler ile başlıyor.

31 Mart: Senede Bir Gün - Ne Olacak Şimdi

23 Mart: Tatlı Dillim - Öyle Olsun

Genç kuşaktan sinemaseverlerin eski Yeşilçam filmlerini sinema salonunda seyredebilmelerini hedefleyen etkinlikte sunulacak filmler, restore edilmiş halleriyle izlenebilecek. Genelde 70’li yıllardan bir Yeşilçam seçkisi izleyicileri bekliyor. 9 Mart – 1 Nisan arası devam edecek olan etkinlikten öğretmen, öğrenci, polis, asker, engelli, 16 yaş altı, 65 yaş üstü izleyiciler ücretsiz faydalanabilecek.

8 Mart 2018 10:16 Yeşilçam filmleri beyazperdede! İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilçam Film Günleri, 9 Mart'ta Tosun Paşa ve Neşeli Günler ile başlıyor.

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