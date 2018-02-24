24 Şubat 2018 16:40 Yeşilçam'ın anti Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hastanede Sinematik Yeşilçam'ın haberine göre Sönmez Yıkılmaz önemli bir ameliyat geçirmiş ve hastanede tedavisi sürüyor.

Yeşilçam'da anti Rambo lakabıyla tanınan karakter oyuncusu Sönmez Yıkılmaz, Sinematik Yeşilçam'ın haberine göre açık kalp ameliyatı geçirmiş.

SÖNMEZ YIKILMAZ KİMDİR?

Rize doğumlu Sönmez Yıkılmaz küçük yaşta İstanbul’a gelir. Bir vücut yarışması sonrası sinemada kendine yer bulmaya çalışır. 1967’de Malkoçoğlu filmine figüran olarak çağırırlar.1971 senesinde Killing Ölüm Saçıyor adlı film çekilir. Sönmez Yıkılmaz başrolü, yani Killing’i oynar. Daha sonra Anzer Film'i kurar ve Silaha Yeminliydim adında bir film çeker. 2000'li yılların başında pek çok filmde yan rollerde yer alır. 2008'de Dokunmayın Ağaçlarıma adlı bir belgesel çeker.

Sönmez Yıkılmaz geçtiğimiz günlerde ağır bir kalp ameliyati geçirmiş, ayrıca aort damarı değiştirilmiş, kalp ve beyne giden dört damar değiştirilmiş. Ertesi gün kanama sebebiyle yeniden ameliyata alınan Yıkılmaz şu an iyiymiş, sosyal medya hesabından yaşadıklarını ve fotoğraflarını paylaşmış. Kendisine acil şifalar diliyoruz.