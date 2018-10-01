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Sinema>  Sinema Haberleri
1 Ekim 2018 16:22

Yeşilçam'ın çocukları

Bazen güldüren bazen ağlatan, buram buram nostalji kokan ve genelde şimdilerde bulamadığımız orijinalliğe sahip Yeşilçam filmlerindeki çocuk oyuncuları derledik.


1.Ayşecik


1960 yılında izleyiciyle buluşan Ayşecik filmiyle sinema tarihine yön veren filmin asıl karakteri. Ayşecik'i canlandıran kişi ise Zeynep Değirmencioğlu'dur. Ayşecik serilerinden sonra Zeynep Değirmencioğlu'nun oyunculuk kariyeri çok uzun sürmedi.




2.Afacan


Genelde büyük yıldızlarla aynı filmi paylaşan çocuk karakteridir. Bu karakteri Menderes Utku canlandırmıştır. Çocukken bir hayli tatlı olan Afacan, büyüdüğünde de karizmatik bir beyefendi olmuş.



3.Ömercik


Filiz Akın gibi aktrislerin oğlu ya da serseri çocuk rolünde görürüz. Karakteri Ömer Dönmez canlandırır. Dönemin en çok aranan ve sevilen çocuk oyuncusu olan Ömer Dönmezgeçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle sol gözünü kaybetti.




4.Kahraman Kıral


Nerede hüzünlü bir sahne varsa bu çocuk oradadır. Canım Kardeşim filmindenki rolüyle milyonları gözyaşlarına boğan Kıral, yıllar sonra yaptığı bir açıklamada "Türkiye'nin en şanslı çocuklarından biriyim." demişti.




5.Sezercik


En efsane karakterlerden biridir. Sezer İnanoğlu canlandırır. Filmlerdeki gibi trajik bir hayatı olan İnanoğlu'nun ilk eşinin intiharı sonrasındabunalıma girdiği ve uyuşturucu kullanmaya başladığı iddia edilmişti.




6.Gülşah


Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ı filmlerde Gülşah karakteriyle gördük.




7.Murat Erton


Tarık Akan'dan Kadir İnanır'a kadar birçok ünlüyle aynı filmi paylaştı. Çok popüler olmasa da unutulmamalı.



8.Yumurcak


İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı mükemmel karakterdir.



9.Bacaksız


Tuncay Akça'yı gülüşüyle hatırlarız.



10.Minik Cadı



Tatlılığını asla yitirmemiş Çiçek Dilligil'in canlandırdığı karakterdir.



11.Munise


Munise, Reşat Nuri'nin Çalıkuşu'ndan uyarlanan dizide Mine Çayıroğlu tarafından canlandırılmıştır.



12.Küçük Emrah


Nerede dram varsa orada bitiveren karakterdir.




13.Şişko Nuri


Sıtkı Sezgin'in canlandırdığı karakter bir zengin çocuğudur. “Binicem üstüne vurucam kırbacı” repliği ile hafızalara kazınan Sıtkı Sezgin, geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybetti.




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