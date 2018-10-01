Yeşilçam'ın çocukları

1.Ayşecik

1960 yılında izleyiciyle buluşan Ayşecik filmiyle sinema tarihine yön veren filmin asıl karakteri. Ayşecik'i canlandıran kişi ise Zeynep Değirmencioğlu'dur. Ayşecik serilerinden sonra Zeynep Değirmencioğlu'nun oyunculuk kariyeri çok uzun sürmedi.

2.Afacan

Genelde büyük yıldızlarla aynı filmi paylaşan çocuk karakteridir. Bu karakteri Menderes Utku canlandırmıştır. Çocukken bir hayli tatlı olan Afacan, büyüdüğünde de karizmatik bir beyefendi olmuş.

3.Ömercik

Filiz Akın gibi aktrislerin oğlu ya da serseri çocuk rolünde görürüz. Karakteri Ömer Dönmez canlandırır. Dönemin en çok aranan ve sevilen çocuk oyuncusu olan Ömer Dönmez geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle sol gözünü kaybetti.

4.Kahraman Kıral

Nerede hüzünlü bir sahne varsa bu çocuk oradadır. Canım Kardeşim filmindenki rolüyle milyonları gözyaşlarına boğan Kıral, yıllar sonra yaptığı bir açıklamada "Türkiye'nin en şanslı çocuklarından biriyim." demişti.

5.Sezercik

En efsane karakterlerden biridir. Sezer İnanoğlu canlandırır. Filmlerdeki gibi trajik bir hayatı olan İnanoğlu'nun ilk eşinin intiharı sonrasında bunalıma girdiği ve uyuşturucu kullanmaya başladığı iddia edilmişti.

6.Gülşah

Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ı filmlerde Gülşah karakteriyle gördük.

7.Murat Erton

Tarık Akan'dan Kadir İnanır'a kadar birçok ünlüyle aynı filmi paylaştı. Çok popüler olmasa da unutulmamalı.

8.Yumurcak

İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı mükemmel karakterdir.

9.Bacaksız

Tuncay Akça'yı gülüşüyle hatırlarız.

10.Minik Cadı

Tatlılığını asla yitirmemiş Çiçek Dilligil'in canlandırdığı karakterdir.

11.Munise

Munise, Reşat Nuri'nin Çalıkuşu'ndan uyarlanan dizide Mine Çayıroğlu tarafından canlandırılmıştır.

12.Küçük Emrah

Nerede dram varsa orada bitiveren karakterdir.

13.Şişko Nuri

Sıtkı Sezgin'in canlandırdığı karakter bir zengin çocuğudur. “Binicem üstüne vurucam kırbacı” repliği ile hafızalara kazınan Sıtkı Sezgin, geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybetti.