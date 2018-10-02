2 Ekim 2018 15:45 Yeşilçam'ın en cesur kadınları Televizyonlarda her yayınlandığında tekrarlarını izlemeye doyamadığımız Yeşilçam filmlerinin en cesur kadınlarını sizler için derledik.

Sibel Turnagöl

İlk olarak Alinur Velidedeoğlu’nun çektiği reklam filminde boy gösteren Sibel Turnagöl, 16 yaşında mankenliğe başladı. Kısa süre sonra mankenler kraliçesi seçilen Turnagöl soluğu filmlerde aldı. Şerif Gören yönetiminde Kadir İnanır’la başrolünü paylaştığı ‘‘Sen Türkülerini Söyle’’ filmiyle beyazperdeye adım attı. Erken yaşta efsane oyuncu Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık ile dünyaevine giren Sibel Turnagöl'ün evliliği uzun sürmedi.

Sevtap Parman

“Bayan Popo” lakaplı Sevtap Parman, ışıltılı dünyaya manken olarak adım attı. 1962 doğumlu Parman, dönemin Erkekçe dergisine verdiği cesur pozlarla ünlü oldu. Yaprak Dökümü, Issızlığın Ortası gibi TV dizileri ve Paramparça, Çağdaş Bir Köle, Sis gibi sinema filmlerinde rol aldı. Bir dönem şarkıcılık da yaptı. Gösterişli fiziğiyle dikkat çeken Sevtap Parman yaşadığı aşklarla da magazin basınının gündeminde uzun bir süre yer aldı.

Oya Aydoğan

1957 İstanbul doğumlu olan Oya Aydoğan bir süre St. Pulcherie Fransız okulunda okudu. Liseyi St. Michel'de bitirdi. 1976 yılında Türkiye Güzeli seçilince kariyerinin yönü belirlendi. 1976'da sinemaya başlayan Oya Aydoğan 1980'li yıllarda sahnelerde de boy gösterdi.

Yaprak Özdemiroğlu

Müzisyen Atilla Özdemiroğlu’nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun olmuştur. Yaprak Özdemiroğlu, profesyonel oyunculuğa tiyatro sahnesinde başladı. 1981 yılında Yeşilçam'a geçti. Güzel ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Yaprak Özdemiroğlu, çok sayıda filmde rol aldı. Bir dönem müzisyen İskender Paydaş ile evli olan YaprakÖzdemiroğlu son olarak 2002'de Kumsaldaki İzler'de rol aldı.

Serpil Çakmaklı

1962 Eskişehir doğumlu olan Serpil Çakmaklı, Banu Alkan'ın en büyük rakibiydi. Gerçek adı Şener Dönmez olan Serpil Çakmaklı, liseyi bitirdikten sonra bir dönem mankenlik yaptı. İçimizden Birileri adlı dizide ufak bir rol aldı."Devlet Kuşu" filmiyle oyunculuğa başladı. Sahnelerde solistlik de yapan Serpil Çakmaklı 2000 yılında kendi adını taşıyan bir de albüm çıkardı. Yılanların Öcü, Bir Pazar Günü, Acı Gerçekler, 14 Numara gibi sinema filmleriyle "Alçaktan Uçan Güvercin" adlı TV dizisinde oynadı. Bir dönem Yalçın Dümer ile yaptığı evlilik ve ardından gelen boşanmayla da gündemdeydi. Serpil Çakmaklı şu sıralar kameraların uzağında sakin bir yaşam sürdürüyor.

Harika Avcı

Gerçek adı Nermin olan Harika Avcı, ortaokuldan sonra okumayı bıraktı. Bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Harika Avcı'nın yaşamı henüz 14 yaşındayken değişti.Harika Avcı'nın ilk aşkı işadamı Dikran Masis'ti.

Banu Alkan

1958 yılında eski Yugoslavya'da Dubrovnik'te doğdu. Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılında Dubrovnik'ten Balıkesir Edremit'e göç etti. Ailece Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldılar ve Remka, "Banu" oldu. Sonra İstanbul'a taşınarak Kartal’a yerleşti. Kartal Maltepe Lisesinde başladığını öğrenimine lise 2'nci sınıfta ara verdi. Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı’nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı. Banu Alkan, 17 yaşındayken evli ve zengin bir işadamı olan Gürbüz Hanif’le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Gürbüz Hanif’e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra ölmesiyle sona erdi. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi. 1998 yılında, “Neremi adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Banu Alkan, 2001 yılında “Tuzu Kurular ve 2005 yılında da “Kızma Birader isimli televizyon dizilerinde oynadı. Banu Alkan, 1975 – 1989 yılları arasında çektiği filmlerle de, çıkardığı albümle de adından sürekli söz ettirmeyi başaran bir isimdir. Banu Alkan Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak anılıyor.

Ahu Tuğba

Gerçek adı Tuğba Çetin olan yıldız 1963 İstanbul doğumlu. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji mezunu olan Tuğba ilk filmini 13 yaşındayken çevirdi. Bir süre ara verdikten sonra 1981 yılında yeniden sinemaya döndü. 100'e yakın filmde rol aldı.

Hülya Avşar

Yeşilçam'ın taçsız kraliçesi Hülya Avşar, 1963 Edremit doğumlu. Onun kaderini değiştiren katıldığı 1982 Türkiye güzellik yarışması oldu. Önce kraliçe seçildi. Ancak daha önce evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alındı. Ama bu tatsız olay onu bugünlere kadar taşıyan yolun başlangıcı oldu. 1983'te başrollerini Fikret Hakan ve Salih Güney ile paylaştığı Haram ile sinemaya başladı. Hülya Avşar 1980'li yılların sonlarından günümüze kadar magazin gündeminden hiç düşmedi. Aşkları, evliliği, boşanması, çocuğu, tenis tutkusu, özel yaşamının tüm ayrıntılarıyla deyim yerindeyse kariyerinden daha fazla gündeme geldi.

Müjde Ar

Müjde Ar 1954 doğumlu. Asıl adı Kamile Suat Ebrem olan sanatçı, söz yazarı Aysel Gürel'in kızı. Türk televizyonlarının ilk yerli dizisi Aşk-ı Memnu'daki "Bihter" rolu ile şöhret oldu. Bikinisiyle denizden kameralara doğru koştuğu kolonya reklamı ile de Türkiye'nin popüler kültür hafızasında unutulmaz bir yer edindi. Müjde Ar, 30 yılı aşkın sanat hayatında Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Halit Refiğ, Nejat Saydam, Kartal Tibet, Ertem Eğilmez, Şerif Gören, Sinan Çetin, Ömer Kavur, Başar Sabuncu, Mustafa Altıoklar ve Serdar Akar gibi yönetmenlerin filmlerinde rol aldı. Yakın dönemde de NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol programında görev aldı.

Arzu Okay

Arzu Okay, 1970 yılında Sinema Yüz Güzeli seçilerek kariyerine başladı. Sinemaya başrolünü Ayhan Işık ile paylaştığı Ölünceye Kadar adlı filmle başladı. 1970'lerin erotik filmler furyasında çok sayıda yapımda rol aldı.Son olarak 2000 yılında Yalnızlar için kamera karşısına geçti.

Zerrin Egeliler

1931 doğumlu olan Zerrin Egeliler 1970'ler döneminin en çok film çeviren oyuncularından biriydi. Zerrin Egeliler ışık hızıyla fill çekilen bir dönemde bir yılda 37 filmde rol alarak bir dünya rekoruna da imza attı. Zerrin Egeliler sinemadan uzaklaştı ama hala bir kuşağın belleğindeki yerini koruyor.

Melek Görgün

1949 Adana doğumlu olan Melek Görgün sinemaya 1967'de Felaket Sözcüsü ile başladı. 1970'lerin ortalarından itibaren erotik filmlerde rol aldı. O'nun Hikayesi ile popüler oldu.

Leyla Sayar

1939 doğumlu Leyla Sayar Türk sinemasının en ünlü vamp kadınlarından biriydi. Bir dönem Ankara Devlet Tiyatrosu'nda eğitim gören oyuncu, Yıldız Dergisi'nin düzenlediği artist yarışmasında başarı kazandı. 1958 yılında sinemaya başladı. Çeşitli rollerde oynadıktan sonra, 1972' de dansözlüğe başlayarak, sinemayı bıraktı. Türkiye ikinci güzeli tacını giymişti.Sayar ilerleyen yaşlarında kendini dine verdi.

Suzan Avcı

Suzan Avcı, Yeşilçam'ın en güzel yüzlü kötü kadınlarından biri. Onun kaderi de katıldığı bir güzellik yarışmasıyla değişti. Eğer bu yarışmaya katılmasaydı, annesiyle birlikte tekstil atölyesinde çalışarak hayatını sürdürecekti. Onun kaderini değiştiren olay ise henüz 13 yaşındayken Yıldız Dergisi'nin düzenlediği yarışmaya katılması oldu. Yarışmayı kazandı ve Metin Erksan'ın bir filminde başrol oynama hakkını elde etti. Annesi yaşı küçük olduğu için izin vermeyince de iki yıl daha beklemesi gerekti. Suzan Avcı henüz 15 yaşındayken o zamanlar evli olan Alp Akşiray ile tanıştı. Akşiray eşinden boşandı, Suzan Avcı da yaşını büyüttü ve evlendiler. Yıldız Dergisi tarafından düzenlenen yarışmaya bir kez daha katıldı Suzan Avcı ve üçüncü oldu. Bu başarı ona önce Muammer Karaca Tiyatrosu'nun kapılarını açtı, sonra da sinemanın. Artık o sinemanın en güzel yüzlü kötü kadınıdır. Ama canlandırdığı bu karakterler bile onun sinemadaki etkisini azaltmaz. Özellikle Şehvet Uçurumları filmi onun yıldızını iyice parlatır. 1970 yılında bazı Turist Ömer filmlerinin senaristi olan Erdoğan Tünaş ile evlendi. Şimdi sinemadan uzak yaşıyor. Avcı aslında kara kaşlı kara gözlü bir genç kız olduğunu söyleyerek "Erkekleri baştan çıkaran kötü kadını oynayacağım için saçımı sarıya boyatmamı önerdiler. Böylece rolümün daha inandırıcı olacağını söylemişlerdi" diye anlatmıştı o günleri.

Neriman Köksal

Yeşilçam'da vamp kadın denilince ilk akla gelen isim. Gerçek adı Hatice Kökçü olan sanatçı 20'li yaşlarının başlarında İstiklal Caddesi'nde yürürken yönetmen Metin Erksan tarafından keşfedildi. Metin Erksan bu uzun boylu, bakanın dönüp bir daha baktığı genç kızı o sıralar Çete adlı bir film çekecek olan ağabeyi yönetmen Çetin Karamanbey'e götürdü. Neriman Köksal bu filmdeki Rus prensesi Nina rolüyle sinemaya adım attı. Köksal asıl ününü ise Fosforlu Cevriye filmi ile kazandı. Esas kızın" yuvasını yıkan kötü kadın rollerinde özellikle karakteristik kahkasıyla hatırlanan Neriman Köksal ilerleyen yaşlarında anne rollerinde de oynadı. Türk sinemasının en uzun süreli vamp kadını olan Neriman Köksal 1999'da yaşama veda etti.

Mine Soley

Mine Soley bir dönemin cüretkar yıldızlarından biriydi. 1946 doğumlu yıldızı eski kuşaklar Çiçek Taksi, Gülüm, Şampiyon, İlk Göz Ağrısı gibi yapımlardan hatırlayacak.

Sevda Ferdağ

Sevda Ferdağ 1942 doğumlu ve yıldız sinema kariyerine O Günden Sonra adlı filmle başladı. Siyah- beyaz dönemde oynadığı filmlerin yanısıra 1990'lı ve 2000'li yıllarda bir çok dizide de oynadı.

Muzaffer Nebioğlu

Muzaffer Nebioğlu genellikle hayat kadını rollerinde görünürdü. O da bir çok filmde rol aldıktan sonra köşesine çekildi.