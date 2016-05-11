Hugh Jackman'ın, Wolverine olarak son kez karşımıza çıkmasına bir yıldan az bir süre kaldı. Her ne kadar bu haber hepimizi üzse de Wolverine hayranları için ümitlendirici gelişmeler de var. X-Men: Apocalypse'ın yapımcısı ve senaristlerinden olan Simon Kinberg bir internet sitesine önemli açıklamalarda bulundu.
Kinberg bu filmin kesinlikle yetişkinler için olacağını ve türdeşlerine göre oldukça farklı olduğunu belirtti. Filmin şiddet içeriğinin yoğun olduğunu da ekleyen Kinberg'in sözleri, yetişkin ve sıkı sinema izleyicileri tarafından muhakkak heyecanla karşılanmıştır.
Bu yılın başında yetişkinler için yayınlanan bir diğer film olan Deadpool'un başarısı, 20th Century Fox'un Wolverine'nin son filmi için böyle bir şeye yeşil ışık yakmasında etkili olmuş olabilir. Stüdyo, genç izleyicinin bu filmden mahrum kalmasının, kendileri adına eksi olacağını düşünmüş olsa da Deadpool ve çıkacak olan Wolverine'in bunu engellemesi kuvvetle muhtemel.
Çünkü filmin sunduğu atmosfer yetişkinler için oldukça başarılı. Her ne kadar küçük yaştaki Marvel tutkunlarının bu filmi izleyemecek olması üzücüyse de şiddet içerikli atmosfere bu kadar yatkın bir yapımı daha özgür bir ortamda görmeyi birçok kişi olumlu karşılayacaktır.
Wolverine 3'te Hugh Jackman'ın yanı sıra Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Eriq La Salle ve Elisa Neal da rol alacak. Bazı duyumlar, Liev Schreiber ve Patrick Stewart'ın Sabretooth ve Charles Xavier olarak geri döneceği yönünde.
Hugh Jackman'li son Wolverine'nin vizyon tarihi tüm dünya ile beraber Türkiye'de de 3 Mart 2017 olarak belirlenmiş durumda.
AHMET TOĞAÇ
11 Mayıs 2016 08:00
Yetişkinler için Wolverine
Hugh Jackman'in oynayacağı son Wolverine filminin yetişkinler için olduğu açıklandı.
Hugh Jackman'ın, Wolverine olarak son kez karşımıza çıkmasına bir yıldan az bir süre kaldı. Her ne kadar bu haber hepimizi üzse de Wolverine hayranları için ümitlendirici gelişmeler de var. X-Men: Apocalypse'ın yapımcısı ve senaristlerinden olan Simon Kinberg bir internet sitesine önemli açıklamalarda bulundu.
Yorumlar
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ohooh bunu izleyeli çoook oldu
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Wolverine için son perdehaber 28 Ocak 2016
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Yaşlı Wolverine geliyorhaber 25 Şubat 2016
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Boyd Holbrook Wolverine kadrosundahaber 10 Nisan 2016
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