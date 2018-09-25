Yıldız isimlerin ünlü olmadan önceki işlerini biliyor musunuz?

Beyazperdeyi renklendiren, milyonlarca hayranı olan isimler ünlü olmadan önce bizler gibi işlerde çalıştıklarını biliyor muydunuz? Avukatlıktan, uyuşturucu tacirliğine, gözlük satıcılığından, dadılığa geniş bir yelpazede geçimini sağlayan ünlülere bir bakalım geçmişleri nasılmış?

Michelle Pfeiffer

Beyazperdeden önce ünlü olmanın ilk tadını katıldığı güzellik yarışmalarında aldı. Miss Orange County ve Miss Los Angeles yarışmalarında hatrı sayılır dereceler elde eden Pfeiffer, hal böyle olunca beyaz perdede bu güzel yüzü tüm dünyaya tanıtmak isteyen yapımcılar tarafından teklif yağmuruna tutuldu. Öncesinde mahkeme katipliği yapan ve bir süpermarkette kasiyer olarak çalışan genç kadının aklının bir köşesinde hep ünlü olmak varmış.

Gerard Butler

Yakışıklı aktör Gerard Butler aslında hukuk alanında okuyormuş. Hukuk fakültesinden mezun olduktan bir yıl sonra avukatlık bürosunda işe başlayan genç Gerard, hayalinde kurduğu Hollywood setlerine adım atmak için avukatlık kariyerine son vermiş ve bir oyunculuk ajansında asistan olarak çalışmaya başlamış.

Brad Pitt

Pek de başarılı bir üniversite öğrencisi olmayan Brad Pitt, Missouri Üniversitesi'nde gazetecilik okuyan pırıl pırıl bir gençmiş. Okuma konusunda pek de hevesli değilmiş çünkü aklında hep ünlü olmak varmış. Notları zaten iyi olmayan Pitt, okulu bırakmış ve Los Angeles'ın yolunu tutmuş. Ünlü oluncaya kadar geçimini, bir gece kulübü dansçıları için şoförlük yaparak ve El Pollo Loco isimli Meksika restoranı için tavuk kıyafeti giyerek el ilanı dağıtarak sağlamış.

Harrison Ford

Indiana Jones ve Han Solo gibi efsane karakterlere can vermeden önce Amerika'nın Boy Scout isimli doğa kamplarında danışman olarak çalışan Ford, ayrıca mobilyacılık ve spor muhabirliği de yapmış. Hatta müşterileri de Richard Dreyfuss ve Joan Didion gibi ünlü isimlermiş.

Jennifer Aniston

Aniston, Friends dizisindeki Rachel karakteri ile kariyerini yukarılara taşımadan önce telefon üzerinden ürün pazarlama, garsonluk ve bisikletli kuryecilik gibi işlerde çalışmış.

Charlize Theron

Küçük bir çocukken kasabanın meydanında şarkı söyleyen Theron, aynı zamanda ailesinin çiftliğinde de çalışırmış. 16 yaşında bir yıllığına modellik kontratı imzalayan genç kızın yolu Hollywood'a düşünce önünü alabilen olmamış.

Johnny Depp

Depp'in işi ünlü olmadan önce biraz zormuş. Malum kimse telefonda bir şey satmak isteyen pazarlamacılar tarafından aranmak istemez. Depp, telefonla insanları arayıp, üzerinde isimlerinin yazdığı dolma kalemleri ya da Yunanistan seyahati gibi şeyler pazarlıyormuş.

Angelina Jolie

Büyük babasının cenazesinde içine sinmeyen bir törenle karşılaşan Jolie, bu tip merasimlerin hakkını verebilmek için morg bilimi üzerine eğitim almaya başlamış ancak 16 yaşından itibaren müzik kliplerinde boy göstermeye başlayınca daha eğlenceli bir dünyaya adım atmış.

Jim Carrey

1970'lerin başında bir fabrikada kat hizmetlisi olarak parasını kazanan Carrey, kazandığı ile ailesine destek oluyormuş. Daha sonra gösteri dünyasında ufak skeçlerle kendini göstermeye başlamış.

Eva Mendes

Genç bir kızken fast food restoranlarında garsonluk yapan Eva, bir hot dog standında da satış elemanı olarak çalışmış.

George Clooney

16 yaşındayken Cincinnati Reds isimli beyzbol takımına kontratlı bir sporcu olarak girmeye çalışan Clooney, amacına ulaşamayınca muhabir olmak üzere üniversiteye gitmiş. Okulu yarıda bırakan Clonney, Hollywood'a uzanan yolda ayakkabıcılık ve tütüncülük yapmış.

Sandra Bullock

Beyaz perdede boy göstermeden kısa bir süre önce, New York'ta garsonluk ve barmenlik yapan Bullock öyle hemencecik ünlü olanlardan değilmiş.