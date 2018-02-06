6 Şubat 2018 11:14 Yıldız oyunculardan kurulu kadro! Motherless Brooklyn” kadrosuna Bruce Willis ve Alec Baldwin gibi yıldız oyuncularda katıldı

Edward Norton’ın yazdığı, yönettiği ve başrolünü üstlendiği “Motherless Brooklyn”in kadrosu genişliyor. Geçtiğimiz günlerde filmde Edward Norton’a Willem Dafoe’nun eşlik edeceğini öğrenmiştik. Yakın zamanda çekimlerine başlanan filmin halihazırda yıldızlarla dolu kadrosuna şimdi de Altın Küre ödüllü Bruce Willis, Oscar adayı Alec Baldwin ve İngiliz oyuncu Gugu Mbatha-Raw katıldı.

Kadrosunda ayrıca Cherry Jones, Ethan Suplee, Leslie Mann, Josh Pais, Fisher Stevens, Michael K. Williams ve Robert Wisdom’ın bulunduğu filmin senaryosu da yönetmen Edward Norton’a ait. Bill Migliore, Stuart Blumberg, Gigi Pritzker ve Rachel Shane’nin yapımcı olacağı projenin vizyon tarihi belli değil.

Jonathan Lethem’in polisiye romanından uyarlanacak olan “Motherless Brooklyn”, Tourette sendromundan muzdarip dedektif Lionel Essrog’u (Edward Norton) anlatıyor. Filmde Essrog, cinayete kurban giden akıl hocasının katilini bulmaya çalışıyor.