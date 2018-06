Yıldızlar Asla Ölmez/Film Stars Don't Die In Liverpool

Altı dalda Akademi ödülüne aday gösterilen ve en iyi beste ile en iyi şarkı dalında iki Oscar sahibi 1980 tarihli Fame / Şöhret adlı müzikal filme de adını veren unutulmaz şarkının en başında şu sözcük tam 14 kez tekrar eder;

REMEMBER (HATIRLA)

Ve şarkının hafızalara kazınan iki cümlesi de şunlardır;

REMEMBER MY NAME (FAME!) // ADIMI HATIRLA (ŞÖHRET )

I’M GONNA LIVE FOREVER // SONSUZA DEK YAŞACAĞIM

İşte 4 kez Oscar’a aday gösterilen Annette Bening ile BAFTA ödüllü Jamie Bell'in kalp yakan performanslarıyla beyazperdenin unutulmaz aşıkları olarak hatırlayacağımız “Yıldızlar Asla Ölmez” filminden çıktığımda kafamda bu şarkı dönüp durdu.

1940’lı yıllarda başladığı kariyerinde hızla yükselen ve kısa sürede siyah-beyaz filmlerin aranan femme fatale sarışını olmaya başaran Gloria Grahame’in ömrünün sonbaharına ve adeta aforoz edildiği Hollywood’dan sonra ayakta kalma mücadelesi verdiği 70’li yılların sonlarına gidiyoruz. 1948 yılında Crossfire filmiyle En İyi Yardımcı Kadın oyuncu Oscar’ına aday gösterilen Grahame, henüz 27 yaşında Güzel ve Çirkin filmindeki performansıyla bu kez aynı dalda aday gösterildiği heykelciğe uzanıyor ve bu ödülü kazanan en genç onuncu kişi oluyordu. Ardından filmlerde canlandırdığı karakterin etkisinden kurtulmadı mı bilinmez, gerçek hayatını da femme fatale olarak sürdürmeye karar vermiş ve adı meraklıların aşina olduğu birçok skandala karışmıştı. Bu olayların sonucunda Hollywood’dan ışık hızıyla kovulan Grahame, içinden geldiği gibi yaşamaya devam ediyor; şansını İngiltere’de tv ve tiyatroda denemeye karar veriyor. Sinema tarihi boyunca benzer hikayeleri birçok sinemacının hayatlarında görmüş olmamıza rağmen günah keçisi olarak neden onun gösterildiğini anlamak zor değil elbette, Hollywood’daki cinsiyet eşitsizliği… Grahame yaşasaydı ve “Time’s Up” hareketini görebilseydi eminim söyleyecek çok şeyi olurdu. Grahame’i daha yakından tanımaya başladıkça onun çocuksu hallerine, sesini kullanışındaki vurgusuna, duygusal iniş-çıkışlarına baktığınız da –bana yer yer Marilyn Monroe’u da hatırlattı- gerçek bir film yıldızı gibi yaşayıp öldüğünü anlamak hiç de zor değil. Saçları dökülmesin diye kemoterapiyi reddeden oyuncu bu tavrıyla Teoman’ın “Zampara’nın Ölümü” şarkısındaki “beğensin diye gelirse ölüm, makyajsız gezmezdi” dizelerini hatırlatıyor adeta… Dünyaya her zaman o pembe gözlükleriyle bakan çocuk ruhlu bu kadın hastalığın ciddiyetini dahi kavrayabilecek olgunluğa sahip değil. Hayatta yalnızca iki gerçek tutkusu var; mesleği ve aşkları… Hal böyle olunca bize onun seçtiği hayata ve gittiği yola saygı duymaktan başka bir çare kalmıyor. Filmi onu yargılamadan, sevgiyle ve iyi niyetle izlediğimizde sorun kalmıyor zaten.

Paul McGuigan yönetmenliğinde çekilen film, Grahame’in son aşkı Peter Turner’in onunla geçirdiği yılları kağıda döktüğü anılarından beyazperdeye uyarlandı. Dolayısıyla filmde magazin sütunlarını epeyce meşgul eden skandalların ve spekülasyonların yer almaması sürpriz değil. Çünkü Turner onu tanıdığında Grahame yaşı 60’a yaklaşmış eski bir film yıldızıydı… Ona aşık oldu ve geçmişte yaşadığı hayatı sorgulamadı. Başlangıçta biraz da hayranlıkla başlayan o kıvılcım kısa sürede ikisini de saran büyük bir yangına döndü ve dışarıda kalan, geçmişte olan her şeyi yakıp kül etmeye yetti. Geriye yalnızca ikisinin gül bahçesinde geçirdiği son birkaç yıl kaldı. Peter’in henüz bu büyük kaybın yasını tutarken yazdığı bu satırlar işte bu yüzden filme naif, kırılgan ve çocuksu bir hava veriyor. Turner’in şuan 57 yaşında meme kanserinde hayatını kaybeden büyük aşkından 10 yıl yaşlı ve hayatta olduğunu da hatırlatmak da fayda var. İşte bu yüzden filmi Turner’in gözünden izledim. 1956 yazında 23 yaşında genç bir delikanlı olan Colin Clark’ın kendini kaderin bir oyunuyla 'The Prince and the Showgirl adlı filmin setinde bulmasını ve sonrasında efsanevi yıldız Marilyn Monroe ile yaşadıklarını anlattığı günlüklerinden sinemaya uyarlanan Marilyn ile Bir Hafta filmini de hatırlattı film bana. Bir yerde iki kadının da hayatları birbirine benzemiyor mu? Güzelliği yeteneğinin gölgesinde kalan, bitip tükenmek bilmeyen erkek baskısı, medya zulmü derken kalp kırıklıklarını makyajla saklayan bu kadınların hayatlarına tesadüfen giren ama unutulmaz izler bırakan aşıklarının bir ihtimali… İşte bu yüzden Yıldızlar Asla Ölmez…

Filmin puanı: 7/10

GİZEM ERTÜRK