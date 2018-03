Yıldızların hatırlamak istemediği rolleri

Etrafınızdaki birçok kişi hayatının bir evresinde oyuncu olmak istemiş olabilir. Hatta böyle bir hevesi duyan kişi belki de sizsinizdir. Sonra yine birçoğunuz türlü bahaneler yüzünden bu hevesinizden vazgeçtiniz ya da vazgeçirildiniz. Ancak bir yerlerden başlamanız gerekirdi. Özellikle genç ve hevesliyken. Ancak şimdi size, "İyi ki bu hevesimin peşinden gitmemişim." dedirtecek bir liste sunuyoruz. Karşınızda, ünlü oyuncuların, kariyerlerinin başındaki rezil filmlerin bir derlemesi.





Sylvester Stallone - "The Party at Kitty and Stud's"

Stallone, Rocky ve Rambo olmadan evvel, bir partinin yaramaz bir eğlenceye dönüşünü anlatan The Party at Kitty and Stud's isimli bir soft porno filmde rol almıştı. 1976'da Rocky ile ünlü olana değin bu film, kimse tarafından fark edilmemişti bile.





Jennifer Aniston - "Mac & Me"

1988 yılında çekilen Mac & Me bir uzaylı tarafından arkadaş edinilen bir çocuğu anlatıyordu. Filmin en önemli ve utanılacak iki özelliği tam bir E.T. çakması olması ve başarısız prodüksiyonuydu. İnsanı sıkan ve oldukça saçma dans sahnesi gerçekten "unutulamazdı". Bu dans edenlerden biri de kimdi dersiniz?





Jared Leto - "Camp Wilder"

1992-93'te yayınlanan dizi Camp Wilder'da Jared Leto da vardı. Dizi havalı kadınların evinde takılan gençler hakkındaydı.





Clint Eastwood - "Revenge of the Creature"

1955 yılında 25 yaşında olan Clint Eastwood Revenge of the Creature isimli B tipi bir bilim-kurgu filminde laboratuvar asistanı Jennings olarak karşımıza çıkıyordu.





Leonardo DiCaprio - "Critters 3"

The New Lassie, The Outsiders gibi dizilerde rol aldıktan sonra genç çocuğumuzun bir sinema filminde oynaması gerekiyordu. Ne yazık ki o film, bir korku faciası olan Critters 3 oldu. Kim bilir, belki de bunun laneti DiCaprio'yu senelerce Oscar'dan döndürdü.





Robin Williams - "Can I Do It 'Till I Need Glasses?"

1977 yılında tiyatro okulundan çıkan Robin Williams Can I Do It 'Till I Need Glasses?isimli seks temalı bir skeç komedisinde rol almıştı. Ancak film kurguya girdiğinde Williams'ın skeçleri kesilmişti. Buraya kadar her şey iyidi, ta ki Robin Williams ünlenene kadar. O ünlendi ve bu film Robin Williams'ın skeçleriyle beraber tekrar yayınlandı. Trajikomik bir adamın trajikomik bir hikayesi.





Jennifer Lawrence - "The Bill Engvall Show"

2007 2009 yılları arasında The Bill Engvall Show isimli sitcomun genç kızı Jennifer Lawrance, acaba o hallerini gördüğü zaman ne düşünüyordur?





Kevin Costner - "Sizzle Beach U.S.A."

Büyük aktör Kevin Costner'ın ilk filmi olan bu bağımsız yapım, Sizzle Beach U.S.A. o kadar da büyük bir film değildi. Malibu'da ev kiralayan üç kadın üzerine kurulu bu filmde Kevin Costner maço bir erkeği canlandırıyordu.







AHMET TOĞAÇ