Yılın en iddialı korku filmi geliyor

Uzun süredir düşük bütçeli ve yapımcıların başından savarak geri çevirdiği korku türündeki yapımların başarısına tanık oluyoruz. Neredeyse her sene, böyle bir film ortaya çıkıp, aklımızı başımızdan alıyor. Bu senenin bu unvana sahip olacak filmi de şimdiden hazır gibi görünüyor.











Adam Wingard’ın yönetmenliğini üstlendiği The Woods’un iddiası “korku filmleri türünde yeni bir başlangıç olmak.” Oldukça iddialı görünse de, yakın zamanda yayınlanan ilk fragmanı, filmin gerçekten bu iddianın içini doldurabilecek kadar güçlü olduğunu gösteriyor.



Daha önce The Guest, V/H/S serisi, You’re Next gibi yapımlarla tartışmalı başarılara imza atan yönetmen Adam Wingard, bu sonbaharda Amerika’da vizyona girecek filmi The Woods hakkında oldukça iddialı. Bir grup gencin kampa gitmesinin ardından başından geçenlerin anlatıldığı klasik bir öyküyü çok daha korkutucu bir hale getirdiklerini ve insanların “aklını başından alacağını” söylüyor.