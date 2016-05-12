Yılın en iddialı korku filmi geliyor

Uzun süredir düşük bütçeli ve yapımcıların başından savarak geri çevirdiği korku türündeki yapımların başarısına tanık oluyoruz. Neredeyse her sene, böyle bir film ortaya çıkıp, aklımızı başımızdan alıyor. Bu senenin bu unvana sahip olacak filmi de şimdiden hazır gibi görünüyor.











Adam Wingard’ın yönetmenliğini üstlendiği The Woods’un iddiası “korku filmleri türünde yeni bir başlangıç olmak.” Oldukça iddialı görünse de, yakın zamanda yayınlanan ilk fragmanı, filmin gerçekten bu iddianın içini doldurabilecek kadar güçlü olduğunu gösteriyor.







Daha önce The Guest, V/H/S serisi, You’re Next gibi yapımlarla tartışmalı başarılara imza atan yönetmen Adam Wingard, bu sonbaharda Amerika’da vizyona girecek filmi The Woods hakkında oldukça iddialı. Bir grup gencin kampa gitmesinin ardından başından geçenlerin anlatıldığı klasik bir öyküyü çok daha korkutucu bir hale getirdiklerini ve insanların “aklını başından alacağını” söylüyor.



Daha önce The Guest, V/H/S serisi, You’re Next gibi yapımlarla tartışmalı başarılara imza atan yönetmen Adam Wingard, bu sonbaharda Amerika’da vizyona girecek filmi The Woods hakkında oldukça iddialı. Bir grup gencin kampa gitmesinin ardından başından geçenlerin anlatıldığı klasik bir öyküyü çok daha korkutucu bir hale getirdiklerini ve insanların “aklını başından alacağını” söylüyor.



Şimdiye kadar zaten Hollywood’da hatrı sayılır bir yere ulaşmış olan Wingard’ın filmini birçok kişi “yapılmış en korkunç film” olarak betimliyor. Film, Paranormal Activity ve The Conjuring gibi son yılların düşük bütçeyle büyük işler başaran filmleriyle şimdiden karşılaştırılıyor. Bu iki başarılı yapımın başardıklarını The Woods’un da başaracağını düşünen birçok kişi bulunuyor.



Şimdiye kadar zaten Hollywood’da hatrı sayılır bir yere ulaşmış olan Wingard’ın filmini birçok kişi “yapılmış en korkunç film” olarak betimliyor. Film, Paranormal Activity ve The Conjuring gibi son yılların düşük bütçeyle büyük işler başaran filmleriyle şimdiden karşılaştırılıyor. Bu iki başarılı yapımın başardıklarını The Woods’un da başaracağını düşünen birçok kişi bulunuyor.



James Allen McCune, Callie Hernandez, Brandon Scott, Valorie Curry, Corbin Reid ve Wes Robinson filmde rolleri paylaşırken filmin senaryosunu Simon Barrett yazmış. Simon Barrett daha önce, Wingard ile birlikte çalışarak V/H/S serisini ve You’re Next’i ortaya çıkarmış.







Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 Eylül'de vizyona girecek filmin Türkiye'deki vizyon tarihi henüz bilinmiyor.