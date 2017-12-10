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10 Aralık 2017 09:00

Yılın ilk korku filmi geliyor

Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar 12 Ocak'ta vizyona giriyor.

Ruhlar Bölgesi serisinin son halkası, Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar (Insidious: The Last Key), Ocak ayında izleyiciyle bulaşacak tek korku filmi olarak öne çıkıyor.

Adam Robitel'in yönettiği Ruhlar Bölgesi serisinin dördüncü filmi Son Anahtar, serinin ünlü ruhbilimcisi Elise Rainier'in çocukluğunun geçtiği evde yaşananları konu ediniyor.


Filmin senaryosu “Ruhlar Bölgesi” üçlemesinin yazarı ve üçüncü filmin yönetmeni Leigh Whannel’e ait.



Yapımcılar ise yine “Ruhlar Bölgesi” üçlemesinden tanıdığımız Jason Blum (The Purge serileri, Get Out), Oren Peli (Paranormal Activity), ve ortak yaratıcı James Wan (The Conjuring, Furious 7). Yönetmen ise seriye yeni eklenen isim Adam Robitel.


Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar 12 Ocak'ta vizyona giriyor.

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