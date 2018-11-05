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Sinema>  Sinema Haberleri
5 Kasım 2018 12:01

Yılın Performansı Ödülleri'nin sahibi Damla Sönmez ve Kemal Burak Alper

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl 20. kez 16 – 24 Kasım 2018 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.


Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali 20. yılında da çizgisini koruyarak seyircisiyle buluşacak. 20 yıldır şehri sinema ile buluşturan festival, bu yıl da sinemaseverlere ve üniversite öğrencilerine gösterimi yapılan filmlerin yönetmenlerinin ve usta sinemacıların içinde bulunduğu söyleşilerin, atölye çalışmalarının ve sinema derslerinin yer aldığı zengin bir program sunacak.


Festival, son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da seçkisine aldığı yerli filmlerdeki performansları ile dikkat çeken iki oyuncuya "Yılın Performansı" ödülü verecek. Bu yıl festivalde “Yılın Performansı Ödülleri”, Sibel” filmindeki başarılı rolüyle Damla Sönmez’e ve “Güvercin” filmindeki başarılı rölüyle Kemal Burak Alper’e verilecek.



2009 yılında “Bornova Bornova” filmiyle 46. Antalya Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ve “Sibel filmi ile 25.Uluslararası Adana Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülen Damla Sönmez, 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nde ödül almaya hazırlanıyor.


29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ve geçtiğimiz günlerde 33. kez düzenlenen Valensiya Akdeniz Filmleri Festivali’nde (Mostra de Valencia. Cinema del Mediterrani)“Güvercin” filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Kemal Burak Alper ise bu kez 20.Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nde ödül almaya hazırlanıyor.


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