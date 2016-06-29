29 Haziran 2016 13:47 Yıllar geçse de unutamayacağımız en iyi 8 Tom Hanks filmi Tom Hanks, herkes için en az bir tane özel filmi ifade eder. Türkiye'de tamamı popüler olan bu harika Tom Hanks filmleri, o eski günleri özletecek.

Çok fazla karakterle karşımıza çıktı, çok farklı öykülerin içinden sıyrıldı, çok güzel filmlerin başrolü oldu ve çoğunlukla kitap satırlarına sığayan karakterleri gözle görülür hale getirip bize onların nasıl bir görünüşe sahip olabileceğini gösterdi. Tom Hanks çocukluğumuzun, gençliğimizin, yetişkinliğimizin aktörü oldu. Herkeste, hiç yoktan bir repliğiyle iz bıraktı. Oyunculuğa başladığı 1980 yılından itibaren Toy Story seslendirmelerinden efsaneleşen filmlerde başrollere kadar hep kendi çıtasını da Hollywood'un çıtasını da yükselterek işini yaptı. Şu sıralar The Circle isimli bir bilim kurgu uyarlamasını bitirmiş, Sully isimli bir biyografi filminin, Dan Brown'un son romanı Inferno'nun roman uyarlamasının çalışmalarını devam ettiren (evet, bir kez daha Robert Langdon izleyeceğiz ve evet bu rol ona çok yakışıyor) Tom hanks'i doksanlardan bugüne en popüler filmleriyle bir kez daha masaya yatırmak istedik.

Forrest Gump







Koş Forrest koş, çünkü koşmazsan başına kötü şeyler gelecek. Dünyanın sevgiyi en derininde yaşayan insanı belki de Forrest Gump. İçimizdeki hem en şanslı, hem en şanssız kişi. Annesinin sözünü kutsal sayıp asla onun söylediklerini sorgulamayan, başından sonuna en çok inandığı kişiyi hep annesi yapan, otobüs durağında yanında oturan herkese saygı duyan ve asla sevmekten vazgeçmeyen bir karakter. İzlemediyseniz Forrest Gump koca bir boşluktur hayatınızda. İzlediyseniz de içinizdeki koca bir boşluğu dolduruyordur. Hala iyi bir şeylere inanmak ve hala kalbi kırılsa da koşan insanların yaşadığına tanık olmak için, Tom Hanks'in bu harika performansını izlemeniz gerek. Tom Hanks'in hayatı hep edebiyatla kesişti, Forrest Gump da bu kesişimin bir parçasıydı. Winston Green'in aynı adlı romanından uyarlanan film, büyük bir gişe başarısı yakaladı ve hala sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak gösteriliyor. Bu arada, Kurt Russell ve Sally Field'ın performansları da takdire şayandı.

Er Ryan'ı Kurtarmak





1998 yapımı Er Ryan'ı Kurtarmak, Normandiya çıkartması sonrası bir grup ABD askerine odaklanıyordu. 5 Oscar ödülüyle önemli bir başarıya imza attı, yetmedi dünyanın en iyi filmlerinden biri olarak gösteriliyor. IMDb'nin En İyi 250 film sıralamasında 30. sırada. Türkiye'ye gelip vizyona girdiği andan itibaren, en çok sevilen Tom Hanks filmlerinden birisi oldu. Müthiş bir öykü, Matt Damon ve Tom Sizemore'un harika yardımcı oyunculukları ve yönetmen koltuğunda Steven Spielberg. Forrest Gump ile Vietnam'da, Er Ryan ile de Normandiya'da bizim Tom Hanks.

Yeşil Yol





Stephen King uyarlamaları içinde şimdiye kadar en çok beğenileni, en çok kazananı ve hakkında üzerinden yıllar geçse de en çok konuşulanı Yeşil Yol. Esaretin Bedeli ile adından çok söz ettiren Frank Darabont'un bu filmden beş yıl sonra tekrar yönetmenlik koltuğuna oturmasıyla başladı bu efsane. Aynı zamanda Darabont, Stephen King eserinin sinemaya uyarlamasını ve senaristliğini de üstlendi. Esaretin Bedeli Darabont için o kadar özel bir filmdi ki, Yeşil Yol'da da o filmin birçok oyuncusu kullanıldı. Üstelik Esaretin Bedeli de bir Stephen King uyarlamasıydı. Jeffrey DeMunn, William Sadler, Mack Miles ve Brian Lobby, her iki filmde de rol aldı. Tom Hanks bu filmle 2000'li yıllara hızlı bir giriş yaptı. Tabii, kendisinin doksanlı yıllarda yaptığı filmlerle ilgili söyleyeceklerimiz bitmedi.

Yeni Hayat





Bir kurye çalışanı adaya düşen uçaktan kurtulursa ne yapar? Hayatta kalmaya çalışır. Daha sonra da bir adım ilerisi başlar; uyum sağlamak... En zoru da bu zaten. Biz şehir insanları, tüm ekipmanıyla balık tutarken ya da ateş yakıp çadır kurarken bile zorlanıyoruz. Bu çıkmazdan kurtulmak için Tom Hanks, film boyunca harika bir performansşla büyük bir mücadele verdi. Öyle ki film, 2 Oscar adaylığı kazandı. 2000'lerin Tom Hanks'i, tıpkı kariyerinin başından beri türlü zorluklarla mücadele eden karakterleri canlandırmaya devam ediyordu.





Terminal





Adada mahsur kaldık, Normandiya'ya gittik, hapishanede yaşadık, Vietnam'a da gittik, eh ne kaldı ki? Bir şeyler kalmış. Terminal de bu eksik kalan şeylerden birine yoğunlaşıyor: havalimanında mahsur kalan bir Tom Hanks, üstelik ABD'de ve tek kelime İngilizce bilmiyor. Uzaktan bakınca, özellikle de bir cümlede özetleyince film, nedense tüm havasını yitirip yavan bir öyküye dönüşüyor. Ancak bu Slav aksanlı Tom Hanks, sizi gerçekten o havalimanında yatıp kalktığına, gerçekten tek kelime İngilizce bilmediğine, durup dururken ve yine havalimanında karşılaştığı bir kadına gerçekten aşık olduğuna, gerçekten ülkesinde darbe olduğuna inandırıyor. Öyle güzel uğraşıyor ki havalimanında hayatta kalmak için, oturup hayranlıkla ve baştan sona hiç sıkılmadan izliyorsunuz. Yine Steven Spielberg yönetmen koltuğunda, bu sefer daha lirik ve sosyal hayatın tam ortasında izleyiciyi gezdirip duran bir dille.

Da Vinci Şifresi





Magdalalı Meryem, Louvre, Kayalıklar Bakiresi, Leonardo Da Vinci, Robert Langdon, Illuminati ve çok daha fazlası. Tom Hanks'in şansı, roman uyarlamaları konusunda hep yaver gitti. Dönemin en ünlü romanının uyarlamasında başrol oynadı. Dan Brown hem dünyanın onlarca ülkesinde kitaplarını yayınlayan yayınevlerine, hem filmin yapımcılarına hem de Tom Hanks'e hayli para kazandırdı. Her popüler yazarın sahip olduğu kusurlara sahip olmasına rağmen hem de. Ancak, sahiden soruyoruz, kim sayfalarca güzelliği betimlenen Sophie Neveu'yü dev bir beyazperdede izlemek istemezdi ki?





Mesajınız Var





Henüz internet dünyada ve Türkiye'de bildiğimiz anlamına eh işte yakınlığında kullanılmaya başlamışken, Mesajınız var, bize bir öykü anlatmıştı. Birbiriyle internet üzerinden iletişim kuran bir adam ve kadın. Üstelik birbirlerini başlarda tanısalar, bir kaşık suda boğabilecek durumdalar. Üstelik kadın Meg Ryan, adam ise Tom Hanks. "Şu köşedeki kitapçı" öbeği tüm dillere bu haliyle yerleştiyse, Mesajınız Var'ın bu konudaki etkisi büyüktür muhtemelen. Öyle ya, masanın üstünde zor durmasına rağmen "mesajınız var" diyebilen bilgisayarlar bile vardı filmde. Şimdi düşününce, aslında bir yandan da mantıklı geliyor. Böyle bir hayal üzerine kurulan Her (Aşk) isimli film, geçtiğimiz yıllarda çok popüler olmuş, üzerine çok konuşulmuştu.