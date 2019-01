Korku sinemasının unutulmaz örneklerinden 1973 yapımıThe Exorcistfilminin usta yönetmeniWilliam Friedkin'den devam filmleri hakkında yıllar sonra bir açıklama geldi. Bir podcast programına katılan William Friedkin Exorcist II hakkında hiç de iyi sözler söylemedi. Korku türünün en popüler örneklerinden birine imza atan William Friedkin, 1977'de izleyicileriyle buluşan Exorcist II'dan nefret ettiğini ifade etti. Hatta ikinci filmin The Exorcist markasının yüz karası olduğunu belirten Friedkin, hayatında izlediği en kötü filmlerden biri olduğunu söyledi.

'Movies that Made Me' podcast programına konuşan William Friedkin, sözleri şu şekilde devam etti: "Exorcist II ile ilgili o koşullarda harika hisler besliyordum. O zamanlar Technicolor laboratuvarındaydım ve bana Exorcist II'yu bitirdiklerini söyleyip filmi görmek isteyip istemeyeceğimi sordular. Ardından odaya girdim ve filmi 40 dakika boyunca izledim. 40 dakikanın sonunda anladım ki hayatımda gördüğüm en korkunç filmdi. Üstüne üstlük Exorcist markasının yüz karasıydı.

Diğer yandan William Friedkin Exorcist filmindeki Linda Blair,Max von Sydow gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosunu överken, ikinci filmde onların Regan MacNeil ve Father Merrin rollerini mahvetmelerini izlemenin Exorcist romanının yazarı William Bratty'ye hakaret gibi olduğunu ifade etti. The Exorcist filminin devam filmleri arasında Exorcist II'nun yanı sıra 1990 yılında çekilen'The Exorcist III', 2004 yılında çekilen 'The Exorcist: The Beginning' ve 2005 yılında çekilen 'Dominion: Prequel to the Exorcist' filmleri bulunuyor.

Tüm dünyada yankı uyandıran The Exorcist, Metin Erksan yönetmenliğinde Şeytan adıyla uyarlandı. 1973 tarihli ABD yapımı Şeytan filminin Türk versiyonu, 1974 yılında izleyiciyle buluşmuştu.

Peder, Regan'ın içine şeytan girdiğini tespit edecek, aile çaresizce bu durumdan kurtulmaya çalışacaktır.