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Sinema>  Sinema Haberleri
13 Ağustos 2018 08:29

Yıllar sonra tacizi kabul etti

Oscar ödüllü oyuncu Casey Affleck, hakkındaki taciz iddiaları hakkında ilk defa bir açıklama yayımladı.


Ben Affleck’in kendisi gibi oyuncu kardeşi Casey Affleck, yıllardır hakkında çıkan taciz iddiları hakkında tek kelime etmemişti. Kariyerinin en iyi performansını sergilediği Manchester By The Sea filminde ve Akademi tarafından En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülüne layık görüldüğü dönemde Casey Affleck bir kez daha eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Oscar ödülünü aldığı sırada seyirciler arasında olan Brie Larson, Casey Affleck’i alkışlamayarak protesto etmişti.


Yönetmenliğini ve yapımcılığını Casey Affleck’in üstlendiği I’m Still Here filminde, Amanda WhiteveMagdalena Gorkaadlı iki kadının filminin setinde onun tarafından cinsel tacizeuğradıklarını açıklamışlardı. Kadınlar setteki rahatsız edici atmosfer sebebiyle dava açarken aralarından biri cinsel taciz için de dava açmıştı.


Casey Affleck yaptığı açıklamada “sorumluluğu almam gerek” dedi ve sözlerine; “Profesyonel olmayan bir atmosfere bir şekilde katkıda bulundum ve bunun sorumluluğunu almam gerek. Diğer insanların davranışlarını tolere etmeye çalıştım, keşke bunu yapmasaydım. Profesyonel olmayan şekilde davrandım ve başkalarının da öyle davranmasına izin vermiş oldum. Çok üzgünüm. Bu sektörde kadınlar yeterince temsil edilmedi, objeleştirildiler, aşağılandılar ve küçük düşürüldüler…”


Davalar düşmüş olsa bile Affleck’in ismi Hollywood’da uzun bir liste haline gelen erkeklerin isimleri arasına dahil oldu. Affleck, neredeyse 10 aydır aktif bir hareketin sürdüğü #MeToo ve Time’s Up hareketlerinin başlamasından bu yana kamuoyu önünde hiç konuşmamıştı.


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