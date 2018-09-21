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Sinema>  Sinema Haberleri
21 Eylül 2018 10:50

Yol Arkadaşım 2’den ilk fragman geldi

Onur ve Şeref Yol Arkadaşım 2’de yeni bir maceraya yelken açıyor.


Yol Arkadaşım serisinin ikinci filminden kahkaha dolu bir fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini paylaştığı filmde onlara Ezgi Eyüboğlu, Kadir Polatçı ve Olgun Toker eşlik ediyor. İlk filmden hatırlayacağımız Bahar Şahin ve Dilber Ayda devam halkasının kadrosunda yer alıyor. İlk filmin yönetmeni Bedran Güzel, devam halkasında da yönetmen koltuğuna oturuyor.


Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez.Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaçlaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...


Yol Arkadaşım 2, 19 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.



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