Yol Arkadaşım 2'ye görkemli gala

Başrollerini İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker ve Tamer Levent’in paylaştığı Yol Arkadaşım 2'nin galası Kanyon AVM’de yapıldı. Gösterim öncesi yönetmen Bedran Güzel ile oyuncular basın mensuplarının karşısına çıktı. Galaya sanat dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi.

Filmin senaryosunu da yazan İbrahim Büyükak heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Biz geçen sene bir yola başladık. Yol Arkadaşım seyircimiz tarafından çok sevildi ve sahip çıkıldı. Bir yıl sonra ‘Yol Arkadaşm 2’ ile karşınızdayız ve çok mutluyuz. Çok güzel bir film yaptık. İlk filmimizi çok seviyoruz ama bu film hem komedisi hem de eğlencesi ile ilk filmin çok üzerinde oldu.”

Oğuzhan Koç, "Çok güzel bir film yaptık. Güzel bir ekibiz. Aramızda ustalarımız var. İlk filmin çok üzerinde olduğunu ve eğlencesinin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Heyecanlıyız, seyircinin tepkisini bekliyoruz" diye konuştu. Galaya katılan ünlü isimler arasında Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Oğulcan Engin, Murat Dalkılıç, Arda Turan, Safiye Soyman ve Hakan Altun da vardı.





Hande Erçel’den ayrıldıktan sonra adı Melis Sezen ile aşk dedikodularına karışan Murat Dalkılıç, "Ben herkesle fotoğraf paylaşıyorum, Melis ile de bir fotoğraf paylaştık aşk diye yazıldı. Öyle bir şey yok" dedi.