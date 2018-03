Yol biter dert bitmez

İnsan bazen, tüm hayatını geride bırakıp uzaklara yolculuk etmek ister. Genellikle de mantığımız bu arzumuzu bastırır ve alıştığımız koltuklara oturmaya devam ederiz. Ancak gündüz düşlerimizi bize canlı canlı gösteren sinema, bu hayalimizi de yerine getirip senaryoda yaratılan kişileri uzun yolculuklara çıkartabilme gücüne sahiptir. Yalnız bu yolculuklar her zaman keyfi olmayabilir en azından sinemada. Bu sebeple yol temalı hikayelerden derlediğimiz listeyi sizinle paylaşıyoruz.





It Happened One Night - 1934

Basit manada "zengin kız fakir oğlan" melodramı olarak ifade edilebilecek film, Oscar'da ilk defa beş büyük dalda (En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen, En İyi Aktör ve En İyi Aktris) ödül alan yapım olmuştur. Babasının zoruyla evlendirilmek istenilen genç kadın evden kaçmıştır. New York yolunda da hali hazırda işsiz bir haberci adamla yolları kesişen kadın, macerasına bu adamla devam eder. Nefret ile aşkın bir karışımı olan bu romantik komedi, Hollywood'un altın çağlarının yaşandığı dönemde birçok seyircinin favori filmine dönüşmüştür. Türünün kendinden sonraki tüm kurallarının temelinin atıldığı film hala incelenmekte ve modern seyirci için bile gayet keyifli bir hikayeyi içinde barındırmaktadır.





Mad Max - (1979-2015)

Serinin üçüncü yapımından tam otuz yıl sonra George Miller, Mel Gibson'suz bir Mad Max'i seyirci ile buluşturdu. Birinci filmden beri asfalt yollardan çöl patikalarına doğru giden Max'in yolculuğu kendine büyük hayran kitlesi oluşturmayı başarmıştır. İlk filmde ailesini ve polis arkadaşını korumaya çalışan Max, yaşadığı felaketlerden sonra adeta kendini çöllere vurmuş bir "savaşcı"dır. Bu filmde ise yine kendi canının derdine düşmüş bir adam olarak başlayan Max, zaman geçtikçe kendisi ile aynı kişiye düşmanlık eden kişilerle birleşir. Aynı zamanda bu yeni dostlarının zulme uğrayan kadınlar olması da onu bu ortaliklığa sürükler. Ne olursa olsun sonunda kendi yoluna gidecek olan modern kovboy Max'i farklı bir bedenle ama aynı karakter yapısı ile izlemek herkes için heyecan verici olmalıdır.





In July - 2000

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'dan, yine en iyi anlattığı şey olan bir göçmenin yaşadıklarını izliyoruz. Filmin baş karakteri Daniel bir göçmen değildir ancak onun etrafı göç ve göçmenlik teması ile çevrilidir. Pek sosyal bir yaşantısı olamayan bir öğretmendir. Juli isimli kadın, ona baktığı falda Daniel için bir kısmet görür. Daniel de tam o akşam Melek ismindeki bir kadına aşık olur. Aslında Juli, Daniel'i kendine aşık etmek için küçük bir oyun kurmuştu ama plan istediği gibi gitmemişti. Melek'in peşinden İstanbul'a gitme kararı alan Daniel yol üzerinde Juli'nin otostop çektiğini görür. Sonrasında ne mi olur? Almanya'dan İstanbul'a uzanan, zaman zaman eğlenceli zaman zaman trajik bu yol macerası Melek'e de Daniel'e de gerçek aşkını buldurur. Hayır, kimin kime aşık olduğunu burada söylersem tüm süpriz bozulur, izlemeden öğrenemeyeceksiniz.





Little Miss Sunshine - 2006

Hoover ailesi birbirinden çok farklı karakterlere sahip bireylerden oluşmaktadır. İki çocuklu Hoover ailesi, kızlarını California'daki yetenek yarışmasına götürmek için sarı bir minibüse doluşup üç gün sürecek traji komik bir yolculuğa çıkarlar. Küçük kız deli doluluğunu dedesinden almıştır, hiç konuşmayan büyük oğlan ise dayısına çekmiştir. Çocuklar için pek de sağlıklı örnekler olmayan bu "büyükler", zaman geçtikçe aykırı yönleri ile değil benzer yönleri ile aileye bağlanmaya başlarlar. İlişkileri pek de kuvvetli olmayan aile fertleri yolculuğun her kilometresinde birbirlerine daha çok bağlanırlar. Sorunlarla baş etmeyi öğrenen Hoover ailesi, ailenin ne demek olduğunu bu yolculukta anlayacaktır.





Wristcutters - 2006

Sırada öteki yapımlardan daha farklı bir evrende geçen "bir aşk hikayesi" var. İntihar edenlerin öldükleri biçimde tekrardan hayata geldikleri bir dünya hayal edin. Sadece intihar edenlerin ya da bir nevi toplumdan dışlanmışların yaşadığı bu dünyaya bilinçsiz şekilde giden Zia isimli genç, kurtulmaya çalıştığı dünya hayatından pek de huzurlu olmayan bir yere düşmüştür. Kız arkadaşının kendini terk etmesi sebebiyle intihar eden genç bir süre sonra kız arkadaşının da bu evrende olduğunu öğrenir. Edindiği yeni arkadaşları ile sevgilisini arayan Zia'nın macerası keyifli bir yol filmine dönüşür. Acaba Zia sevgilisini bulabilecek midir, ya da bulduğu kişi gerçekten hatırladığı sevgilisi mi olacaktır?





Into the Wild - 2007

Ailenin isteği üzerine tıp eğitimi alan genç, mezuniyet günün ailesini ciddi bir şoka uğratır. Bir gün onların sözünden çıkmayan genç adam tam hayata atılacağı yaşta kepini ve diplomasını ailenin eline tutuşturup uzağa, doğaya yol almaya koyulur. Tamamen ilkel koşullar altında yolculukta Alaska'da doğa ile iç içe yaşamaya başlayan genç, dünyevi her sorunu arkasında bıraktığı için başta çok huzurludur. Ancak dünya içindeki "sahte cennet" onun beklentisini karşılayamayacaktır. Yol, ilk günlerdeki kadar ışık dolu olmayacak hatta onun giderek ıstırap vermeye başlayacaktır.





Limonata - 2015

Listemizi bir yerli film ile noktalayalım. 90'ların sonunda TV'lerde ve 2000'lerin başında beyazperdede oyuncu olarak boy göstermeye başlayan Ali Atay, geçtiğimiz senenin bahar ayında seyirci ile buluşan bir yol filminin yönetmenliğini yapmıştı. Makedonyalı Sakip, babasının son isteği üzerine farklı anadan doğma kardeşi Selim'i, ölüm döşeğindeki babasının yanına getirmek üzere Türkiye'ye gider. Ancak Selim'in hiç tanımadığı babasını görmeye niyeti yoktur. Çünkü hali hazırda yaşadığı "serseri" hayatının sorumlusunu babası olarak görmektedir. Sakip'in büyük uğraşları sonrasında Makedonya yolunu tutan kardeşler geçirdikleri zaman boyunca birbirlerini daha iyi tanıyacaklardır.





SAÇ EKİMİNDE MUCİZE VAR MIDIR?



AHMET TOĞAÇ Serinin üçüncü yapımından tam otuz yıl sonra George Miller, Mel Gibson'suz bir Mad Max'i seyirci ile buluşturdu. Birinci filmden beri asfalt yollardan çöl patikalarına doğru giden Max'in yolculuğu kendine büyük hayran kitlesi oluşturmayı başarmıştır. İlk filmde ailesini ve polis arkadaşını korumaya çalışan Max, yaşadığı felaketlerden sonra adeta kendini çöllere vurmuş bir "savaşcı"dır. Bu filmde ise yine kendi canının derdine düşmüş bir adam olarak başlayan Max, zaman geçtikçe kendisi ile aynı kişiye düşmanlık eden kişilerle birleşir. Aynı zamanda bu yeni dostlarının zulme uğrayan kadınlar olması da onu bu ortaliklığa sürükler. Ne olursa olsun sonunda kendi yoluna gidecek olan modern kovboy Max'i farklı bir bedenle ama aynı karakter yapısı ile izlemek herkes için heyecan verici olmalıdır.Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'dan, yine en iyi anlattığı şey olan bir göçmenin yaşadıklarını izliyoruz. Filmin baş karakteri Daniel bir göçmen değildir ancak onun etrafı göç ve göçmenlik teması ile çevrilidir. Pek sosyal bir yaşantısı olamayan bir öğretmendir. Juli isimli kadın, ona baktığı falda Daniel için bir kısmet görür. Daniel de tam o akşam Melek ismindeki bir kadına aşık olur. Aslında Juli, Daniel'i kendine aşık etmek için küçük bir oyun kurmuştu ama plan istediği gibi gitmemişti. Melek'in peşinden İstanbul'a gitme kararı alan Daniel yol üzerinde Juli'nin otostop çektiğini görür. Sonrasında ne mi olur? Almanya'dan İstanbul'a uzanan, zaman zaman eğlenceli zaman zaman trajik bu yol macerası Melek'e de Daniel'e de gerçek aşkını buldurur. Hayır, kimin kime aşık olduğunu burada söylersem tüm süpriz bozulur, izlemeden öğrenemeyeceksiniz.Hoover ailesi birbirinden çok farklı karakterlere sahip bireylerden oluşmaktadır. İki çocuklu Hoover ailesi, kızlarını California'daki yetenek yarışmasına götürmek için sarı bir minibüse doluşup üç gün sürecek traji komik bir yolculuğa çıkarlar. Küçük kız deli doluluğunu dedesinden almıştır, hiç konuşmayan büyük oğlan ise dayısına çekmiştir. Çocuklar için pek de sağlıklı örnekler olmayan bu "büyükler", zaman geçtikçe aykırı yönleri ile değil benzer yönleri ile aileye bağlanmaya başlarlar. İlişkileri pek de kuvvetli olmayan aile fertleri yolculuğun her kilometresinde birbirlerine daha çok bağlanırlar. Sorunlarla baş etmeyi öğrenen Hoover ailesi, ailenin ne demek olduğunu bu yolculukta anlayacaktır.Sırada öteki yapımlardan daha farklı bir evrende geçen "bir aşk hikayesi" var. İntihar edenlerin öldükleri biçimde tekrardan hayata geldikleri bir dünya hayal edin. Sadece intihar edenlerin ya da bir nevi toplumdan dışlanmışların yaşadığı bu dünyaya bilinçsiz şekilde giden Zia isimli genç, kurtulmaya çalıştığı dünya hayatından pek de huzurlu olmayan bir yere düşmüştür. Kız arkadaşının kendini terk etmesi sebebiyle intihar eden genç bir süre sonra kız arkadaşının da bu evrende olduğunu öğrenir. Edindiği yeni arkadaşları ile sevgilisini arayan Zia'nın macerası keyifli bir yol filmine dönüşür. Acaba Zia sevgilisini bulabilecek midir, ya da bulduğu kişi gerçekten hatırladığı sevgilisi mi olacaktır?Ailenin isteği üzerine tıp eğitimi alan genç, mezuniyet günün ailesini ciddi bir şoka uğratır. Bir gün onların sözünden çıkmayan genç adam tam hayata atılacağı yaşta kepini ve diplomasını ailenin eline tutuşturup uzağa, doğaya yol almaya koyulur. Tamamen ilkel koşullar altında yolculukta Alaska'da doğa ile iç içe yaşamaya başlayan genç, dünyevi her sorunu arkasında bıraktığı için başta çok huzurludur. Ancak dünya içindeki "sahte cennet" onun beklentisini karşılayamayacaktır. Yol, ilk günlerdeki kadar ışık dolu olmayacak hatta onun giderek ıstırap vermeye başlayacaktır.Listemizi bir yerli film ile noktalayalım. 90'ların sonunda TV'lerde ve 2000'lerin başında beyazperdede oyuncu olarak boy göstermeye başlayan Ali Atay, geçtiğimiz senenin bahar ayında seyirci ile buluşan bir yol filminin yönetmenliğini yapmıştı. Makedonyalı Sakip, babasının son isteği üzerine farklı anadan doğma kardeşi Selim'i, ölüm döşeğindeki babasının yanına getirmek üzere Türkiye'ye gider. Ancak Selim'in hiç tanımadığı babasını görmeye niyeti yoktur. Çünkü hali hazırda yaşadığı "serseri" hayatının sorumlusunu babası olarak görmektedir. Sakip'in büyük uğraşları sonrasında Makedonya yolunu tutan kardeşler geçirdikleri zaman boyunca birbirlerini daha iyi tanıyacaklardır.AHMET TOĞAÇ