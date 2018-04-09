Yol Kenarı, önce festivalde, sonra vizyonda!

Ben O Değilim, Saç gibi filmlerinden tanıdığımız yönetmen Tayfun Pirselimoglu'nun son filmi "Yol Kenarı", oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Tansu Biçer, Taner Birsel, Rıza Akın gibi isimleri barındırıyor.

Yol Kenarı, geçen yıl içerisinde dünya prömiyerini Varşova Film Festivali'nde gerçekleştirmişti.

Gerilim türündeki filmin konusu şöyle: Fırtınalı denizler ve gür ormanlar arasına sıkışıp kalmış bir kasabaya kıyamet yaklaşmaktadır. Çözümlenemeyen ölümler ve gizemli doğa olayları, Deccal’ın gelişinin işaretidir.

Film 15 Nisan'da ekibin de katılımıyla İstanbul Film Festivali bünyesinde Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Film Ulusal Yarışma'da yer alıyor.

Filmin ülkemizdeki vizyon tarihi ise 25 Mayıs olarak belirlendi.