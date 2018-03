Yönetmen Curtis Hanson hayatını kaybetti

L.A. Confidential'ın Oscar ödüllü yönetmeni Curtis Hanson, 71 yaşında hayatını kaybetti. Variety ve The Guardian'a göre Alzheimer hastası olan Hanson'ın doğal nedenlerle Hollywood'daki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Los Angeles'ta büyüyen yönetmen liseyi fotoğrafçı olmak için bırakmıştı. 1970'lerde senaryo yazmaya ve yönetmenliğe başlamasına rağmen 1992 yılında gösterime giren psikolojik gerilimi The Hand That Rocks The Cradle ile ün kazanmış ve başarı sağlamıştı. Bu filmde Rebecca De Mornay, intikam almak için uğraşan yaşlı bir kadını canlandırıyordu. Film büyük bir gişe başarısı yakalamıştı. Bu filmden iki yıl sonr, 1994'te, The River Wlid isimli bir filmde Meryl Streep ve Kevin Bacon ile birlikte çalışmış ancak en büyük başarısını üç yıl sonra L.A. Confidential ile kazanmıştı. Bu film Guy Pearce, Russell Crowe ve Kevin Spacey başrolleri Kim Basinger ile paylaşıyordu. Film, karmaşık bir polis yolsuzluğunu öykülüyordu. Hanson bu filmle en iyi senaryo ödülünü kazanmış ancak aynı yıl neredeyse tüm ödülleri toplayan Titanic yüzünden en iyi yönetmen ödülünü kaçırmıştı. 2001 yılında verdiği bir röportajda ise hep 1950'lerin Los Angeles'ında geçen bir film çekmek istediğini, orada çocukluğunu yaşadığını söyleyerek eklemişti: "Orada büyüdüm ve beni bu kadar çeken bu temayla uğraşmayı çok istiyorum. İllüzyon ve gerçeklik arasındaki farkı anlatabilmek istiyorum. İnsanların ve şeylerin nasıl göründükleriyle ve aslında nasıl olduklarıyla ilgili bir film çekmeliyim. Hollywood da bu illüzyonların şehri. Çok tanıdık, çok yakın ve oldukça kişisel bir tema."