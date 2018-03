Yönetmen, Keira Knightley'i yerden yere vurdu

Keira Knightley John Carney'i arkadaş listesinden çıkarmak isteyebilir. İrlandalı yönetmen John Carney The Independent'e verdiği bir röportajda Keira Knightley'i, 2013'de oynadığı müzikal romantik komedi Begin Again'de, bir şarkcıyı oynayacak yeteneğe sahip olmamakla suçladı.







Ancak röportajında kurduğu bir tabir bunların hepsinden önemliydi. John Carney, Keira Knightley'den "süper model" diye bahsetti. Knightley kariyerinin bir bölümünde her ne kadar modellik yapmış olsa da oyuncu kimliğiyle tanıdığımız bir isim. Bu sebeple sinema bağlamında böyle bir söylemin bir aşağılama olduğu aşikardır.







John Carney, Knightley içim paparazzi tecrübesinden ve şaşalı açılışlardan hiç hoşlanmadığını belirtti. Sonra da şu sözlerle röportaja devam etti: "Film yıldızları dünyasına alışkın değilim. Ben oyuncularla çalışmayı seviyorum ve Geri dönmek ve bildiğim şeyi yapmak film yapmaktan hoşlanmak istiyorum."







Film yıldızları yerine meraklı oyuncularla çalışmak isteyen yönetmen, Knightley'in bir çevresi ve hayran kitlesi olduğu ve onu her yerde takip ettikleri için onunla gerçek bir iş çıkarmanın zor olduğunu söyledi. Yoksa onun sorunu, Knightley'in performansından çok bu medyatik yaşamıydı.







Yine de Carney, "Keira'yı çöpe atmak istemem ama bilindiği üzere oyuncu olmak kolay değildir belirli bir düzeyde dürüstlük ve insanın kendini analiz etmesini gerektirir. Ancak Keira'nın buna şu an için hazır olduğunu düşünmüyorum." da diyerek oyunculuk anlamında da eleştirisini yaptı.







Bir daha süper modellerle film yapmak istemediğini açıklayan Carney, filmdeki erkek oyuncularından memnun gözüküyor. Belki de yönetmen bu sebeple Adam Levine ve Mark Ruffalo ile yeni projesinde tekrar çalışmak isteyecektir.







AHMET TOĞAÇ