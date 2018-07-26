26 Temmuz 2018 11:29 Yönetmen Murat Şeker komiser oldu Bugüne kadar senaryosunu yazdığı ve yönetmenliği yaptığı filmlerinin bazılarında konuk oyuncu olan Murat Şeker, ilk kez “Çakallarla Dans 5” te, Komiser Murat rolüyle oyunculuk performansını da gösterecek…

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı “Çakallarla Dans 5” te komiser Murat rolüyle ilk kez oyunculuk performansını da gösterecek olan Murat Şeker’in sahnelerinde, haber spikeri Gülay Özdem ile internet fenomeni Halil İbrahim Göker birlikte oynadı.

İlk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Murat Şeker, “Çakallarla Dans gerek fenomen haline gelen karakterleriyle, gerekse her seride aramıza katılan yeni oyuncularıyla benim için çok farklı bir proje… Hep birlikte eğlenerek işimizi yaptığımız bu projenin içinde ilk kez oyuncu olarak yer almak, benim için bu maceranın başka bir parçası olmak açısından hem önemli, hem heyecan verici” dedi.

Filmle İlgili Genel Bilgi

“Çakallar Dans” serisinin fenomen haline gelen ana karakterlerini canlandıran Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun yanı sıra Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Hande Katipoğlu ve kadroya yeni katılan Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla Irmak ile ‘‘Çakallarla Dans 5’’ 13 Temmuz da çekimlerine başladı...

Çakallar Dans 5 filmi konusu:

Çakallar grubumuz birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı delmek isterken Kayınço Gökhan’ın yıllar önce tek gecelik ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan’la birliktedir. Gökhan, bunu gururuna yediremez. Sinan’la kızı Leyla’yı ayırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdır. Çakallar hem yasağı delip hem de Kayınço’nun kızını kurtarmaya çalışırken başlarına birbirinden komik, heyecanlı olaylar gelecektir.