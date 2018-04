8 Nisan 2018 21:32 You Were Never Really Here, festivalde de vizyonda da kaçmaz! Bu seneki İstanbul Film Festivali'nde yer alan Cannes ödüllü film, ülkemizdeki vizyon tarihini de aldı.

2017 Cannes Film Festivali’nin yıldızlarından olan “You Were Never Really Here”En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle dönmüştü.

Joaquin Phoenix'in başrolünü üstlendiği karanlık film 25 Mayıs tarihinde ülkemizde vizyon şansı bulacak.

Jonathan Ames’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan You Were Never Really Here, Kevin Hakkında Konuşmalıyız/We Need To Talk About Kevin adlı muhteşem filmden sonra 6 yıllık bir ara veren yönetmen Lynne Ramsay'in dönüş filmi. Filmin gişede açılış başarısı şimdiden Kevin' geçmiş durumda.

Film, bir savaş gazisinin şehrindeki seks ticaretini önlemesi adına verdiği mücadeleyi konu alıyor. Film İstanbul Film Festivali kapsamında önümüzdeki günlerde 17 Nisan Salı akşamı Atlas'ta seyirci karşısına çıkacak.