Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
21 Mart 2018 23:27

Youtube projesinde Susan Sarandon!

Youtube, kendilerine ait orijinal film Vulture Club’ın prodüksiyon aşamasının bittiğini açıkladı


Takipçilerinin de çok iyi bileceği gibi Netflix, Amazon gibi şirketler son yıllarda festivallerden prestijli filmleri satın alarak kendi yayın akışlarında bu filmleri göstermeye başladılar. Bu strateji meyvelerini epey başarılı bir şekilde verdi, öyle ki kendi orijinal filmleri için de bir görünürlük sağlamış oldu ve hatta ödüller almaya başladılar. İnternet video yayınının devi diyebileceğimiz Youtube bu toplara henüz girmemişti. Google kendilerine ait olan Youtube Red Premium hizmetleri için iç yapım filmlerine odaklanmıştı, bu yapımlarda da genelde yeni yetenekleri keşfettiler, meşhur isimleri oynatmadılar. Zannediyoruz ki bu artık değişiyor.


Youtube, kendilerine ait orijinal projeleri olan "Vulture Club"ın prodüksiyon aşamasının bittiğini açıkladı. Bu filmi özel kılan şey ise içinde gerçek starların yer aldığı bir Youtube Red projesi olması. Şirket filmden o kadar memnun ki, ödül alma ihtimali için küçük bir sinema gösterimi de yapmayı düşünüyorlar.


Circumstance filmiyle hatırlayabileceğiniz İran asıllı Amerikalı Maryam Keshavarz tarafından yönetilen filmde akademi ödüllü sanatçı Susan Sarandon, Edia Falco ve Matt Bomer var.

Duygusal bir drama olan film, terörist bir grup tarafından kaçırılmış gazeteci oğlunun peşindeki anneye odaklanıyor, kendi hükümetinden bulamadığı desteği en ummadığı yerlerde buluyor. Film gazetecilerin günümüzde yaşadığı sorunlara ışık tutuyor.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir