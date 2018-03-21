Youtube projesinde Susan Sarandon!

Takipçilerinin de çok iyi bileceği gibi Netflix, Amazon gibi şirketler son yıllarda festivallerden prestijli filmleri satın alarak kendi yayın akışlarında bu filmleri göstermeye başladılar. Bu strateji meyvelerini epey başarılı bir şekilde verdi, öyle ki kendi orijinal filmleri için de bir görünürlük sağlamış oldu ve hatta ödüller almaya başladılar. İnternet video yayınının devi diyebileceğimiz Youtube bu toplara henüz girmemişti. Google kendilerine ait olan Youtube Red Premium hizmetleri için iç yapım filmlerine odaklanmıştı, bu yapımlarda da genelde yeni yetenekleri keşfettiler, meşhur isimleri oynatmadılar. Zannediyoruz ki bu artık değişiyor.

Youtube, kendilerine ait orijinal projeleri olan "Vulture Club"ın prodüksiyon aşamasının bittiğini açıkladı. Bu filmi özel kılan şey ise içinde gerçek starların yer aldığı bir Youtube Red projesi olması. Şirket filmden o kadar memnun ki, ödül alma ihtimali için küçük bir sinema gösterimi de yapmayı düşünüyorlar.

Circumstance filmiyle hatırlayabileceğiniz İran asıllı Amerikalı Maryam Keshavarz tarafından yönetilen filmde akademi ödüllü sanatçı Susan Sarandon, Edia Falco ve Matt Bomer var.

Duygusal bir drama olan film, terörist bir grup tarafından kaçırılmış gazeteci oğlunun peşindeki anneye odaklanıyor, kendi hükümetinden bulamadığı desteği en ummadığı yerlerde buluyor. Film gazetecilerin günümüzde yaşadığı sorunlara ışık tutuyor.