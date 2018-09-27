YouTuber ekibi Kafalar’dan sinema filmi

Yapımcılığını ILS Vision’un üstlendiği, ünlü sosyal medya fenomenleri; Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı’dan oluşan Kafalar Ekibi’nin başrolünde oynadığı “Kafalar Karışık” filminin çekimleri başladı. Çekimleri İstanbul, Kaş, Elmalı ve Korkuteli’nde gerçekleştirilecek filmde Altan Erkekli, Musa Uzunlar, Güven Kıraç ve Erkan Can gibi usta oyuncular ile birlikte sürpriz konuklar da yer alıyor. Bu heyecan dolu aksiyon-komedi filminde yönetmen koltuğunda pek çok defa Kristal Elma ödülü kazanmış ünlü reklam yönetmeni Yücel Yolcu oturuyor. Kendisine görüntü yönetmeni olarak “Mustang” filmi ile Oscar ödülüne aday gösterilen Ersin Gök eşlik ediyor.

YouTube’da 4,5 milyon takipçi

Farklı sosyal mecralarda popüler olan Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt, 2015 yılında bir araya gelerek ‘Kafalar’ grubunu kurdular ve böylece YouTube kariyerlerine başladılar. Özellikle kışkırtma videoları ile sevilen Kafalar, YouTube kanallarında özgün video konseptleri paylaşıyorlar. Ajda Pekkan ile Açıkhava’da düet yapacak kadar sanatçıların da en sevdiği fenomenler arasında yer alan Kafalar ekibinin YouTube’da 4.5 milyon, Instagram’da ise toplam 6.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Filmin konusu ise şöyle: Atakan, zengin sevgilisi Buse’ye aşıktır. Evlenmelerinde tek engel ise Buse’nin dedesidir. Atakanda Buse ile evlenmek için tek çare olarak Buse’nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmaya karar verir. Kadim dostları Fatih ve Bilal de elbette bu serüvende ona eşlik edecekler. Kafalar, arayışları sonunda kendilerini bir anda Antalya’da bulacak ve işlerin iyiden iyiye karışmasıyla aksiyon ve komedi dolu bir macera başlayacak.