YouTube'tan ücretsiz izleyebileceğiniz 6 film

2005 yılında kurulan YouTube, internetin bambaşka bir ağ olmasına ön ayak oldu. Üstelik korkunç derecede büyük bir yükseliş gösterdi. Milyonlarca kanal sahibine ve izleyiciye kapılarını açtı. Bu büyümeyle YouTube, 2011 yılında video kiralama servislerini devreye soktu. Bununla birlikte birçok stüdyo ve bağımsız prodüksiyon şirketi, YouTube'ta kendini konumlandırdı. YouTube böylelikle film yapımcıları için de vazgeçilmesi zor bir platform haline geldi, bazı film yapımcıları ücretsiz olarak filmleri platform üzerinde yayınlamaya başladı. En güncel ve izlemeniz gereken 6 filmi listeledik.

Kung Fury (2015)









Bağımsız aksiyon filmi King Fury, 80'li yılların filmlerine benzer tonlarda çekilmiş ve o ruhu taşıyor. Filmde Miamili bir dedektif, hem yıldırım düşmesi sonucu yaralanır hem de bir kobra tarafından ısırılır -evet, gerçekten- ve tüm bunlar kendisine süper güçler verir. Bu süper güçler, Kung Fu yetenekleridir. Miami sokaklarını kötülükten temizlemek için kullanır. Oldukça eğlenceli.







Four Horsemen (2012)











Bu bağımsız İngiliz belgesel, Batı ülkelerinin bankacılık ve ekonomi pratiğini mercek altına alıyor. Bununla birlikte terör ekonomisi ve terörle mücadele de işin içerisine giriyor. Noam Chomsky ve Joseph Stiglitz gibi birçok önemli figürle yapılan röportajları da içeriyor. Time Out London eleştirmeni Derek Adams "Dokunaklı ve vurucu görseller yerine bu anlatısı güçlü ve akıllıca yaratılmış film, akıllı rasyonel kişiler tarafından verilen bilgileri içeriyor" diyerek filmden bahsediyor. İzlenmesi gerek, özellikle de politikaya ilgi duyuyorsanız.











Margot at the Wedding (2007)











Bu kara komedi, yine oldukça eğlenceli bir hikayeye odaklanıyor. Margot ve oğlu Claude'un Margot'un kardeşi Pauline'in düğününe katılmasını anlatıyor film. Pauline bir "özgür ruh", Pauline'in eşi Malcolm ise başarısız bir sanatçı ve müzisyen olan Malcolm'dur. Pauline ve Margot'un birbirlerinden oldukça farklı olan kişilikleri ve Margot'un Malcolm'u sevmemesi, ortaya büyük sorunlar çıkartıyor. Senaryo bile başlı başına iyiyken, oyuncular da tek başına filmi mükemmel hale getirmeye yetiyor. Margot rolünde Nicole Kidman'ı, Pauline rolünde ise Jennifer Jason-Leigh'i izliyoruz. Malcolm rolünde de Jack Black devleşiyor.









The Zeitgeist Series (2007-2011)









Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Eğer izlemediyseniz bir an önce Zeitgeist'i bitirip üzerine düşünmeye başlamalısınız. Bugünün, yarının ve dünün dünyasını anlayabilmek için Zeitgeist çok büyük bir kaynak.









Funny About Love (1990)









Funny About Love'ı tavsiye edilebilir kılan birçok nedenimiz var. Film, Leonard Nimoy tarafından yönetilmiş ve Gene Wilder'ın başrolünde olduğu bir romantik komedi. Funny About Love, yayınlandığı dönemde eleştirmenlerden ağır eleştiriler alsa da, filmi tekrar ve farklı bir gözle izlemek için uygun bir dönemdeyiz. Özellikle de, Gene Wilder'ın bu sene hayatını kaybettiğini göz önüne alırsak. Tahmin edilebilir senaryosu ve başarısız kurgusunun kollarında kıvransa da, "tıkır tıkır işleyen biyolojik saat" fenomenine baktığı açı yönüyle bile değerlendirilmeyi hak ediyor.











Night of the Living Dead (1968)









Gösterime girdiği andan itibaren korku filmleri içerisinde ayrı bir noktada duruyor, türün kendisinden sonra gelen neredeyse tüm filmlerini de şu veya bu nedenle etkiliyor Night of the Living Dead; özellikle de zombi filmlerinin genel kalite yoksunluğunu göz önünde bulundurursak. Film ayrıca George A. Romero'nun ilk yönetmenlik deneyimi. Konusundan çok da bahsetmeye gerek yok. Oyunculuk, kurgu ve senaryo bir bütün olarak birbirini besliyor. Çok başarılı bir örnek.