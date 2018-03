Yüzümüze baka baka yalan söyleyen filmler

Bir filmin başlığı aynı zamanda izleyeceğimiz hikayenin ne hakkında olduğunu bize fark ettirir. “Hababam Sınıfı” isimli bir filmin bir okulda geçeceği aşikardır. Aksi olamaz. Peki bu kural bütün filmler için geçerli midir? “Ne yani şimdi başlıkta bir şey yazacak ama filmde öyle bir şey izlemeyeceğiz bunu mu demek istiyorsun?” diye bir soru yönlendiriyorsanız evet, tam da bunu demek istiyoruz. Aşağıda göreceğimiz filmlerin isimleri, gözümüzün içine baka baka bize yalan söylüyor.





Goodfellas (1990)

Türkçe'ye "Sıkı Dostlar" olarak çevrilen film, sinema tarihinin yakın zamanlarındaki en büyük mafya/gangster hikayeşlerinden biridir. Peki bu "sıkı fıkı" beyler ne kadar iyi insanlar orası tartışmalıdır. Birçok kişi filme sempati duysa da bazı kesimler gangster filmlerini "şiddete özendirdiği" için baştan karşı çıkarlar. Gerçi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ve hayatlarında çok şey kaybeden bu "ağır abiler" şiddeti ne kadar sevimli kılıyor orası ayrı konu. Fakat yine de kimse bu beyler "good" (iyi) sıfatını kabul ettiğini ikna edemeyecektir.





Fargo (1996)

Coen kardeşlerin en popüler suç filmlerinden biri olan Fargo, kayınbiraderinden fidye almak isteyen bir adamın bir plan kurup karısını kaçırttırmasının öyküsünü anlatır. Daha sonra filmdeki hikayeyle bağlantılı olarak "Fargo" isimli bir dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenen kardeşler, hikayeyi iyice genişletmiştir. Ancak şöyle bir sorun var ki "Fargo" ismine sahip olan filmin birçok sahnesi Fargo'da çekilmemiştir. O da filmin başkarakteri Jerry Lundegaard'ın karısını kaçırmak için tuttuğu iki adamla plan yaptığı sahneden ibarettir. Filmin geri kalan çekimleri Minnesota'da gerçekleştirilmiştir.





The Last Exorcism (2010)

Korku sinemasının olmazsa olmazları "şeytan/ruh" temalı filmlerdir. Eğer bu filmlerin kahramanıysanız ya lanetli bir ruh size dadanır ya da şeytan sizinle oyun oynamaya başlar. Bu oyunların çok da masum olduğu tabi ki söylenemez. The Last Exprcism'de adından anlayacağınız (Son Şeytan Çıkarma) türün sonunu getirecek bir iddiaya sahip. "Şeytan bu vücuttan ve dünyadan sonsuza kadad yok olacak!" Bırakın türün sonunu getirmeyi kendi serisini bile bitiremedi. Çünkü filmin devamı çıktı. E hani bu sondu?





John Dies At The End (2012)

Filmin ismi bize, filmin sonunda ne olacağını zaten açıkça belli ediyor (John sonunda ölür). Bir film neden kendi kendine spoiler verip seyircilerin tüm merakığını yerle bir eder ki? Eğer böyle düşünüyorsanız filmin size bir süprizi var. John, filmin sonunda ölmüyor. Evet yanlış duymadınız film, başlığında açık açık yalan söylüyor. Şimdi de biz mi spoiler vermiş olduk. Aman zaten iş işten geçti artık. Böyle film başlığına ancak böyle tanıtım yazısı yazılır öyle değil mi?





Friday the 13th: The Final Chapter (1984)

Seri, ilk filmini çıkartalı henüz birkaç sene geçmişken, 13. Cuma gibi klasikleşek bir yapıma final yapma güdüsü biraz tez canlılık. Daha ne seriler ne yeniden çekimler görecek bir yapım burada kesilir mi? ...'dan sonra gelecek yapımcılar olayın vehametini anlamış olacak ki daha bir sürü 13. Cuma filmi yaptılar. Hatta bir tanesi önümüzdeki sene vizyona çıkacak. Bu da ... ve ekibini, seyirci gözünde, ne yazık ki yalancı konumuna düşürüyor.





Mission Impossible (1996)

Çoğu zaman filmlerin Türkçe isimlerini beğenmesek de Mission Impossible (İmkansız Görev), Türkçe'ye Görevimiz Tehlike klarak çevrilmiştir. Filmi Türkiye'de gösterecek ekip hayli ileri görüşlü gibi duruyor. Çünkü "İmkansız" bir görev, nasıl oluyor da beş defa üstünden kalkılan bir "çocuk oyuncağına" dönüşüyor. Türkiye vizyonları için imkansızın dönüştüğü "tehlike" sıfatı filmi daha mantıklı bir düzleme çekiyor. İmkansız başarılmaz ama tehlikeli bir işin üstesinden gelebilirsin.





Happiness (1998)

Filmin ismine bakıp direkt filmi izleyenlerdenseniz bu film sizi yarı yolda bırakabilir. Çünkü çok da “mutlu” (happiness: mutluluk) bir hikaye anlatmaz. Hele ki filmin yönetmeni Todd Solondz’u tanımıyorsanız bu filmi onun sinemasına giriş yapımı olarak seçmemenizde fayda var. Kara komedi dalına mensup olan Happiness, “mutlu Amerikan ailesi” imajını eleştirmeye girişir. Yönetmen de bu sebepten dolayı ironik bir biçimde filmin adını “Mutluluk” koyar. Bu ironinin her ne kadar bilincinde olsak da bu filmi listemize dahil etmeden edemedik. Ne de olsa filmde Happiness’ın H’si ya da Mutluluğun M’si yok.



AHMET TOĞAÇ