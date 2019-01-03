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Sinema>  Sinema Haberleri
3 Ocak 2019 14:47

Yüzyılın Casusu Çiçero için geri sayım başladı

18 Ocak Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek Çiçero’nun afişi izleyicilerin beğenisine sunuldu.


İkinci Dünya Savaşı tüm yıkıcılığıyla sürerken herkesin aklındaki soru aynıydı; Türkiye savaşa girecek mi? İşte o günlerde, Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak görev yapan kod adı Çiçero olan İlyas Bazna İngiltere’nin gizli belge ve bilgilerini Almanya’ya sızdırmaya başlar ve olaylar gelişir… Bazna, bu nefes kesen faaliyetleriyle Türkiye’yle birlikte tüm dünya devletlerinin de kaderini değiştirir. Sadece bununla da sınırlı kalmaz yaptıkları…


T4 isimli bir uygulama ile Nazilerin kendi halkına ve çocuklara da üstün ırk yaratmak için neler yaptıklarını da anlatan ÇİÇERO, hem casus filmleri kategorisinde bir ilk hem de ülkemiz sinema tarihinde bu konu ilk kez işleniyor.


Serdar Akar’ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik’in başrolleri paylaştığı, tarihte Yüzyılın Casusu olarak adlandırılan ÇİÇERO’nun hayatından uyarlanan filmin güçlü oyuncu kadrosunda, Ertan Saban, Tamer Levent, Cem Kurtoğlu, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Ulay, Altan Erkekli, Mehmet Esen, Selen Öztürk, Çiğdem Selışık Onat, Levent Ülgen, Açelya Özcan, Aylin Kılınçarslan ve Mehmet Ezel Özgün yer alıyor.



Adolf Hitler’den Winston Churchill’e filmin tüm ana karakterlerinin yer aldığı dikkat çekici afişi grafik sanatçısı Koray Güler tasarladı. 18 Ocak’ta vizyona girecek Dijital Sanatlar Yapımevi imzasını taşıyan ÇİÇERO, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla izleyicilerle buluşacak.


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