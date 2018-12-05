Yüzyılın Casusu Çiçero’dan yeni fragman

Bazen tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş bazen de hepimizin yakından tanığı kişilerin hayatına ışık tutarak sinema aracılığıyla unutulmaz kılan Dijital Sanatlar, AYLA ve MÜSLÜM’ün ardından bu kez 2. Dünya Savaşı sırasında çok önemli bir görev üstlenen Türk ajan İlyas Bazna’nın hayatını sinemaya taşıyor.

Yine sinema geleneğimizde örneği yok denecek kadar az olan bir türde; bu kez casus filmleri kategorisinde; önemli bir filme imza atan Dijital Sanatlar, 1940’ların Ankara’sını ÇİÇERO ile günümüze getiriyor. Filmden merakla beklenen fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Serdar Akar’ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, tarihin son dünya savaşında, Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak görevliyken Hitler Almanya’sına gizli bilgi ve belgeleri sızdıran yüzyılın casusu ÇİÇERO’nun savaşın seyrini nasıl değiştirdiğini göreceğiz. Ve aslında neler olduğunu…

Filme ismini veren, kod adı Çiçero olan İlyas Bazna rolünde izlediğimiz Erdal Beşikçioğlu’na yetenekli ve güzel oyuncu Burcu Biricik eşlik ediyor. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Tamer Levent, Cem Kurtoğlu, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Ulay, Altan Erkekli, Mehmet Esen, Selen Öztürk, Çiğdem Selışık Onat, Levent Ülgen, Açelya Özcan gibi değerli isimler bulunuyor. ÇİÇERO, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla gelecek yılın ilk ayında vizyonda olacak.