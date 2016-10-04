Zack Snyder Justice League'in kötülerini açıklamış olabilir

Justice League, 2017'nin en havalı filmlerinden birisi. Şimdiden filmle ilgili çok fazla konuşuluyor, beklentiler yüksek tutuluyor, hangi karakterin ve oyuncunun filmde yer alacağıyla ilgili söylentiler bitmek bilmiyor. Özellikle kötü karakterlerle ilgili büyük bir tartışma sürüyor. Filmöle ilgili şu ana kadar gelen bilgilere göre açıklanan kötü karakterler Steppenwolf ve The Apokoliptian'ın filmde yer alacağı yönündeydi. Ancak öyle görünüyor ki yalnız değiller. Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminde Lex Luthot karakterini canlandıran Jesse Eisenberg'in birkaç ay önce verdiği bir röportajda yeniden Lex Luthor olarak kamera karşısına geçmeyi beklediğini söylemiştik. Öyle görünüyor ki Eisenberg'in beklentisi gerçekleşiyor.Filmin kötüler takımına bir kötü daha katılmış olabilir bununla birlikte. Diğer kötümüz ise Deathstroke sanırız. Bunu, alışılagelmiş bir dedikodu veya haberle temellendirmiyoruz üstelik.









Filmin yönetmeni Zack Snyder, Twitter'da Batman eldiveni takarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Ancak fotoğrafa dikkatli baktığımızda, incelememiz gereken tek şeyin bu Batman eldiveni olmadığını, hatta o eldivenin sadece küçük bir "cosplay" oyunu olduğunu ve dikkat etmeniz gereken şeyin Zack Snyder'in önünde duran ekran ve karşısındaki kişinin elinde duran ekran. Bunlar bize yeni Justice League düşmanları için ipuçları sağlıyor. Hatta, belki de bilinçsizce çekilen bir fotoğraf olduğunu düşünürsek Snyder'in ipucundan çok daha fazlasını verdiğini, Justice League kötülerini sızdırdığını bile söyleyebiliriz. Peki ne var o ekranlarda?

Fotoğrafı 180 derece döndürüp Snyder'in önündeki ekrana baktığımız zaman bir storyboard çalışması içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir ofis veya toplantı odasında iki figürün konuştuğu kolaylıkla anlaşılabiliyor. Sırtında kılıç olan ve göz bandı takan ilk kişiyi de hemen tespit edebiliyoruz böylelikle. Bu kim olabilir?Eh tabii ki yüzde yüz emin değiliz, ancak neden Deathstroke olmasın? Hatta eğer bu fotoğraf ve Deathstroke'un geçmişi üzerinden gidecek olursak Deathstroke gerçekten güvenli bir liman. İkinci kişi ise arkasından görülüyor ve anladığımız kadarıyla kel. Tamam, çok fazla kel tanıyoruz. Ama iş DC Comics'e gelince bu noktada gitmemiz gereken adres tam da Lex Luthor gibi görünüyor. Çünkü çok ünlü! Deathstroke ve Lex Luthor'u birlikte gördüğümüzü varsayınca bu sahnede ne olduğunu anlamak pek de mümkün değil. Lex Luthor'u en son Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminde gördüğümüzde bir sürü planın peşinde koşuyordu. Deathstroke'u ise Ben Affleck'n paylaştığı bir fotoğraf ve daha sonra gelen doğrulamalar dolayısıyla yeni solo Batman filminde göreceğimizi biliyoruz. Birisi önümüzdeki yıllarda, diğeri ise daha bu sene karşımıza çıkmış ve çıkacak bu kötü karakterler, öyle görünüyor ki Justice League'te de karşımıza çıkacak. Bizden duymuş olmayın ama çok eğleneceğiz gibi görünüyor.