Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı

Madeleine L’Engle'nin aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan, 13th gibi filmleriyle dikkat çeken yönetmen Ava DuVernay'in yönettiği A Wrinkle in Time/Zamanda Kırılmalar, 20 Nisan'da ülkemizde izleyicisiyle buluşuyor.

Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Storm Reid, Zach Galifianakis, Chris Pine gibi isimlerin yer aldığı film, bilimadamı babasının kaybolmasının ardından onu arayışa koyulan ve bu arayışı kozmik bir maceraya dönüşen Meg'in öyküsünü fantastik öğelerle anlatıyor.

Oyuncu kadrosunda Oprah Winfrey, Mindy Kaling, Reese Witherspoon, Storm Reid, Gugu Mbatha-Raw, Zach Galifianakis ve Chris Pine gibi isimlerin yer aldığı film, bilim insanı olan babasının kaybolmasının ardından onu arayışa koyulan ve bu arayışı kozmik bir maceraya dönüşen Meg'in öyküsünü merkezine alıyor. Filmin dublajlı fragmanı epey dikkat çekici, izliyoruz: