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Sinema>  Sinema Haberleri
15 Ekim 2018 08:57

‘Zamansız güzel’ Monica Bellucci

İtalyan aktrist Monica Belluci, Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Film Festival Lumiere'e katıldı.


İtalyan model ve oyuncu Monica Bellucci,Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Film Festival Lumiere'de zamansız güzelliğiyle herkesi büyüledi. Hollywood'un en güzel kadınlarından biri olarak lanse edilen Monica Bellucci, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Film Festival Lumiere'e katıldı.



Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen festivalin kırmızı halısında basına poz veren Bellucci, tüm bakışları üzerinde topladı. 54 yaşındaki oyuncu, Dolce & Gabbana tasarımı siyah dantelden elbisesiyle dikkat çekti.



Belluci hakkında Avrupa basınında “zamansız güzel” ifadesi kullanıldı. İtalyan oyuncu, 2015 yılında son Bond filmi Spectre'de rol alarak en yaşlı Bond kızı olmuştu. Bellucci, Bond kızı olduğunda 51 yaşındaydı. Belluci, son olarak Emir Kusturica'nın yönettiği On the Milky Road adlı yapımda rol aldı.


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