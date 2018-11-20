Zara McDermott televizyonu sevdi

İngiliz televizyonlarının sevilen programı Aşk Adası ile şöhrete kavuşan Zara McDermott, televizyonda olmayı çok sevdi. Programa katıldığında devlet memuru olarak hayatını sürdüren McDermott, gördüğü ilgi sonrasında memurluk görevinden istifa ettiğini açıkladı. Adam Collard ile mutlu bir ilişkisi olan genç yıldız politikada en çok David Cameron’u beğendiğini sözlerine ekledi.

BBC’de bir programa katılan güzel yıldız, Brexit ve Avrupa Birliği hakkındaki düşüncelerini aktardı. İngiltere’nin eski bakanı Amber Rudd ile çalıştığını aktaran McDermott, Rudd hakkında “Başbakan görevi için güçlü bir adaydı.” dedi. İngiltere Başbakanı Therasa May hakkında da konuşan genç isim; “Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor...” yorumunda bulundu.